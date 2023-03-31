«Всё предельно понятно». Лукашенко понимает, что после него в Беларуси будут уже не президенты, а губернаторы РФ — Левин 31 марта, 15:21 Эксклюзив NV Белорусский узурпатор Александр Лукашенко (Фото:BelTA/Maxim Guchek/Handout via REUTERS)

Военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в эфире Radio NV объяснил, что означают слова белорусского узурпатора Александра Лукашенко о том, что его дети не будут президентами Беларуси.

«Лидеры субъектов Российской Федерации действительно не президенты — главами или губернаторами называются. Вот и всё. Мне кажется, всё предельно понятно. И Лукашенко тоже прекрасно понимает, что он действительно последний (самопровозглашенный) президент Беларуси. Он прекрасно понимает, какие планы у России насчет Беларуси, какое будущее у Беларуси», — считает Левин.

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РФ, по его словам рассматривает Беларусь как продолжение своей государственности.

«Они хотят там разместить свои, в том числе, и ядерные силы для того, чтобы обезопасить от возможности того, что НАТО или Запад захочет провести демократизацию Беларуси, как это иногда бывает с разными Каддафи и другими диктаторами, что сам Лукашенко прекрасно понимает и безумно этого боится», — добавил Левин.

31 марта Лукашенко выступил с посланием к белорусскому народу. Узурпатор заявил, что «не ложился под Путина».

В то же время, Лукашенко озвучил нарративы российской пропаганды и угрозы Кремля, сказав, что «рассчитывать на победу с государством, обладающим ядерным оружием, безумие».

Узурпатор прокомментировал и планы РФ разместить ядерное оружие в Беларуси. Он сказал, что «это не запугивание кого-либо и не шантаж, а возможность обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу».

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что до 1 июля в Беларуси завершится сооружение хранилища для тактического ядерного оружия.

Заявления Путина раскритиковал ряд стран. США сейчас не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь, ЕС готов ввести санкции. На фоне заявлений главы Кремля Украина требует созвать Совбез ООН.