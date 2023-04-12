«Есть угроза атаки РФ из Беларуси». Интервью NV с Франаком Вячоркой — о Шойгу в Минске и Лукашенко в кремлевской квартире Путина 12 апреля, 15:27 NV Премиум Диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Pavel Byrkin/Pool via REUTERS)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 апреля в Минске встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Незадолго до того Лукашенко только вернулся из Москвы после очередного визита к российскому диктатору Владимиру Путину.

Что означают эти встречи, в интервью Radio NV объяснил белорусский журналист, медиаэксперт, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка.

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— Зачем на самом деле Шойгу приезжал в Беларусь?

— Это ведь не первый визит. Я помню, как Шойгу приезжал перед началом полномасштабной войны. Тогда это было очень тревожно. Тогда уже чувствовалось, что что-то готовится, делается за спинами. Тогда они говорили, что нужно больше российских Искандеров, самолетов на территории Беларуси. И тогда Лукашенко тоже просил Шойгу помочь — «дайте нам больше оружия».