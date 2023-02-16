Вранье и безумие диктатора. Лукашенко ответил, в каком случае отправит белорусскую армию воевать против Украины 16 февраля, 12:37 Александр Лукашенко (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что отправит белорусскую армию воевать против Украины, если «хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать».

Об этом сообщает Белта.

«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей», — сказал он.

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По словам диктатора, если против Беларуси «совершат агрессию», «ответ будет жесточайший», а война «приобретет совсем другой характер».

Также Лукашенко соврал, что вторжения России в Украину не было.

«Вы говорите — „вторжение“. А я считаю, что не вторжение. Это не вторжение. Украинские власти сами спровоцировали эту операцию», — сказал диктатор.

По его словам, Украине якобы надо было «договориться с Россией о том, чтобы не было этой войны».

«Никакого вторжения не было. Я считаю, это защита интересов России и тех людей, которые там жили, — русских людей», — сказал он.

С начала полномасштабного вторжения Россия выпускает свои ракеты по Украине с территории Беларуси.



Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что страна-агрессор Россия будет дальше склонять белорусского диктатора Александра Лукашенко к прямому участию Беларуси в войне против Украины.

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что встреча двух диктаторов запланирована на пятницу, 17 февраля. О формате переговоров и вопросах, которые будут обсуждаться — не рассказал.