«Необходимости нет». Диктатор Лукашенко утверждает, что Путин «не ставит цель» применить ядерное оружие против Украины
Диктатор Лукашенко (Фото:REUTERS/Didor Sadulloev)
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин не планирует применять ядерное оружие против Украины.
Об этом сообщает Белта.
«Никогда, в том числе и президент Путин, руководство России не ставило перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет», — сказал он.
По словам диктатора, страна-агрессор Россия якобы «четко обозначила свою позицию».
«Не дай бог, будет нападение на территорию Российской Федерации, в этом случае Россия может при необходимости использовать все виды оружия», — сказал он.
При этом Лукашенко соврал, что Польша якобы провоцирует США применить ядерное оружие.
Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз озвучил угрозу нанести ядерный удар 21 сентября.
В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой».
В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.
В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. При этом президент США Джо Байден не верит в то, что Путин применит тактическое ядерное оружие.