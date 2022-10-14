«Необходимости нет». Диктатор Лукашенко утверждает, что Путин «не ставит цель» применить ядерное оружие против Украины 14 октября, 16:00 Диктатор Лукашенко (Фото:REUTERS/Didor Sadulloev)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин не планирует применять ядерное оружие против Украины.

Об этом сообщает Белта.

«Никогда, в том числе и президент Путин, руководство России не ставило перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет», — сказал он.

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По словам диктатора, страна-агрессор Россия якобы «четко обозначила свою позицию».

«Не дай бог, будет нападение на территорию Российской Федерации, в этом случае Россия может при необходимости использовать все виды оружия», — сказал он.

При этом Лукашенко соврал, что Польша якобы провоцирует США применить ядерное оружие.



Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз озвучил угрозу нанести ядерный удар 21 сентября.

В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой».

В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. При этом президент США Джо Байден не верит в то, что Путин применит тактическое ядерное оружие.