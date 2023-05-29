«Непростой процесс». Лукашенко прокомментировал возможность перехода Беларуси на российский рубль 29 мая, 14:12 Диктатор Лукашенко (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что введение единой валюты с Россией — «вопрос не сегодняшнего дня».

Об этом сообщает пропагандистское издание БЕЛТА.

«Я часто привожу ваши, нашего председателя цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России», — сказал Лукашенко.

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Однако, по его словам, то, что работает Межбанковский валютный совет Центрального банка РФ и Национального банка Беларуси — «тут вопросов нет».



Белорусский оппозиционер и бывший кандидат в президенты Валерий Цепкало сообщил, что диктатор Александр Лукашенко попал в больницу.

По его данным, диктатор был доставлен в больницу в Москве в критическом состоянии после закрытой встречи с Владимиром Путиным.