Лукашенко рассказал, что подарил Путину на день рождения и начал бредить о «голоде в Европе» 7 октября, 16:04 Диктаторы Путин и Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что подарил российскому диктатору Владимиру Путину на день рождения трактор.

«Трактор…Такой, на котором я работаю — Беларус. Самый лучший, ручной сборки», — сказал он.

Также Лукашенко начал бредить о том, что они с Путиным «вырастят хлеб» и повезут его в Европу, «чтоб не голодали» и «чтоб не воровали в Украине».

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Кремлевскому диктатору Владимиру Путину 7 октября исполнилось 70 лет. По данным СМИ, в России решили не отмечать юбилей своего руководителя на фоне провалов на фронте.

Источник, близкий к администрации президента РФ, а также три собеседника в руководстве трех регионов рассказали, что от Кремля не поступало указаний, как нужно отмечать 70-летие диктатора. Соответственно масштабные меры не запланированы.