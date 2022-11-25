Лукашенко создает ощущение постоянной подготовки к войне и может готовить провокацию в Польше — Вячорка 25 ноября, 17:52 По всей территории Беларуси проходят военные учения, рассказал Франак Вячорка (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь via Telegram)

Советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка в интервью Радио НВ рассказал, что белорусский диктатор Александр Лукашенко создает ощущение постоянной подготовки к войне в Беларуси и может готовить провокацию в Польше.

«Они сейчас создают ощущение постоянной подготовки к войне, чтобы оттянуть украинские Вооруженные силы от восточного фронта, создать нагрузку в белорусском обществе, нагрузку на границе с европейскими соседями (Литвой, Польшей, Латвией). Это началось не сейчас, это началось еще год назад, до начала войны, с миграционным кризисом, когда они посылали туда массово, тысячами, мигрантов к границе. Сейчас они вместе с мигрантами посылают войска», — сказал Вячорка Радио НВ, комментируя заявление белорусского дипломата в отставке Павла Латушко о возможных провокациях на границе с Польшей.

Видео дня

Он напомнил, что сейчас также проходят учения по всей территории Беларуси.

«Ранее российские войска были сконцентрированы на юге, сейчас это Берестейская, Гродненская область, Витебск. Среди сценариев этих учений многое идет в конфликте с Польшей и Литвой», — рассказал оппозиционер.

Комментируя то, какой именно может быть провокация в Польше, Вячорка сказал:

«Может быть диверсия, теракт, может быть что-то с мигрантами, а может быть перестрелка. Мы же видим, что этих мигрантов сопровождают белорусские пограничные войска очень часто. Иногда эти войска одеваются в гражданскую форму, могут тоже что-то поджечь».

Он отметил, что военная техника через лес в Польшу не проедет, так как на границе уже достроена стена.

«Но они могут запускать какие-то дроны. Мы видим, что в последние дни все лукашенковские государственные телеканалы сообщают о том, что белорусы учатся пользоваться дронами в воинских частях. Не исключено, что возможно что-то в воздушном пространстве», — сказал оппозиционер.

24 ноября основатель инициативы белорусских силовиков против Лукашенко BYPOL Александр Азаров в эфире Радио НВ заявил, что узурпатор Александр Лукашенко уже принял решение о вторжении в Украину армии, которая ему подчиняется.