Лукашенко создает ощущение постоянной подготовки к войне и может готовить провокацию в Польше — Вячорка
По всей территории Беларуси проходят военные учения, рассказал Франак Вячорка (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь via Telegram)
Советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка в интервью Радио НВ рассказал, что белорусский диктатор Александр Лукашенко создает ощущение постоянной подготовки к войне в Беларуси и может готовить провокацию в Польше.
«Они сейчас создают ощущение постоянной подготовки к войне, чтобы оттянуть украинские Вооруженные силы от восточного фронта, создать нагрузку в белорусском обществе, нагрузку на границе с европейскими соседями (Литвой, Польшей, Латвией). Это началось не сейчас, это началось еще год назад, до начала войны, с миграционным кризисом, когда они посылали туда массово, тысячами, мигрантов к границе. Сейчас они вместе с мигрантами посылают войска», — сказал Вячорка Радио НВ, комментируя заявление белорусского дипломата в отставке Павла Латушко о возможных провокациях на границе с Польшей.
Он напомнил, что сейчас также проходят учения по всей территории Беларуси.
«Ранее российские войска были сконцентрированы на юге, сейчас это Берестейская, Гродненская область, Витебск. Среди сценариев этих учений многое идет в конфликте с Польшей и Литвой», — рассказал оппозиционер.
Комментируя то, какой именно может быть провокация в Польше, Вячорка сказал:
«Может быть диверсия, теракт, может быть что-то с мигрантами, а может быть перестрелка. Мы же видим, что этих мигрантов сопровождают белорусские пограничные войска очень часто. Иногда эти войска одеваются в гражданскую форму, могут тоже что-то поджечь».
Он отметил, что военная техника через лес в Польшу не проедет, так как на границе уже достроена стена.
«Но они могут запускать какие-то дроны. Мы видим, что в последние дни все лукашенковские государственные телеканалы сообщают о том, что белорусы учатся пользоваться дронами в воинских частях. Не исключено, что возможно что-то в воздушном пространстве», — сказал оппозиционер.
24 ноября основатель инициативы белорусских силовиков против Лукашенко BYPOL Александр Азаров в эфире Радио НВ заявил, что узурпатор Александр Лукашенко уже принял решение о вторжении в Украину армии, которая ему подчиняется.