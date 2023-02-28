«Вызвали на ковер». Основатель BYPOL объяснил, зачем Лукашенко отправился в Китай 28 февраля, 19:57 Белорусский диктатор Александр Лукашенко в аэропорту Пекина, 28 февраля (Фото:BelTA/Maxim Guchek/Handout via REUTERS)

Глава организации бывших белорусских силовиков BYPOL Александр Азаров в интервью Radio NV объяснил, зачем белорусский диктатор Александр Лукашенко отправился в Китай.



В эфире Radio NV Азаров напомнил, что недавно Польша стала закрывать грузовые погранпереходы на границе с Беларусью, а для Китая Беларусь является стратегическим транзитным государством.

Видео дня

«То есть они направляют очень много грузов через территорию Беларуси в Евросоюз. Еще когда проводились первые акции на железной дороге, мы от железнодорожников получали сигнал, что акции эти очень влияют на китайцев. Они сразу слали письма Лукашенко с требованием прекратить эти акции. То есть мы нарушаем жизнеобеспечение Китая таким образом», — отметил глава BYPOL.

Нынешнюю поездку Лукашенко в Китай он связзывает с перекрытием грузовых погранпереходов Польшей.

«Я считаю, что Лукашенко как раз вызвали на ковер разбираться по этому поводу. Как он мог допустить это ухудшение экономического состояния, благосостояния Китая», — сказал Азаров.

28 февраля белорусский диктатор Александр Лукашенко прилетел в Китай для встречи с Си Цзиньпином. Он планирует пробыть в Китае до 2 марта, чтобы провести «ряд встреч с высшими должностными лицами КНР и руководством ведущих китайских корпораций».

Пропагандисты сообщают, что Лукашенко и Си проведут переговоры в узком и расширенном составах. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан «большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах».

МИД Китая 24 февраля опубликовал мирный план со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Он состоит из 12 пунктов, среди которых призыв к прекращению огня, отмене санкций и возобновлению переговоров.

В документе никаких упоминаний о выводе российских войск с оккупированных территорий Украины, но есть пункт об уважении суверенитета всех стран. Пекин также четко выступил против применения ядерного оружия.

Президент США Джо Байден отверг китайский «мирный план», заявив, что его реализация выгодна только России. Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.

28 февраля Лукашенко заявил, что Украина должна «немедленно заключить мирный договор с РФ».