Лукашенко не отдаст приказ? Чем для Беларуси обернется нападение на Украину — оппозиционер 26 июля, 13:47 Белорусская военная техника. С 7 июня в белорусской армии продолжаются занятия по «боевой готовности» (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь via Telegram)

Советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка в интервью Радио НВ рассказал, чем для Беларуси обернется нападение на Украину.

По мнению оппозиционера, белорусский диктатор может отдать приказ своим войскам о наступлении на Украину, но не сделает этого.

«Думаю, что Путин этого тоже не будет просить, потому что это сразу приведет к дестабилизации ситуации в Беларуси, к расколу среди номенклатуры, элит и даже военных», — добавил Вячорка.

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Он добавил, что в Генштабе РФ есть пророссийское большинство — пятая колонна, но об офицерском составе среднего уровня этого сказать нельзя.

«Там ситуация другая. Там офицеры, воспитанные в независимой Беларуси, которые ценят суверенитет. И просто так приказать, чтобы они выполняли, когда они знают, что этот приказ преступный… Они могут просто отказаться», — отметил Вячорка.

Оппозиционер также сказал, что Лукашенко контролирует репрессии и большую часть вертикали власти, но не рискует лояльностью ближайшего окружения, поскольку «в обществе есть однозначный консенсус по поводу этой войны и неучастия Беларуси в ней».

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявлял, что Украина готовится к худшему сценарию участия Беларуси в войне.

В настоящее время срок проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси продлен до 31 июля текущего года.

Белорусская армия стала более подготовлена для оборонных операций, но она по-прежнему не готова к масштабным наступательным операциям из-за отсутствия реального боевого опыта.

В конце мая в Минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также режим Лукашенко приступил к тренировкам по «переходу из мирного в военное время».



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