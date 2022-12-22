«Хочешь мира — готовься к войне». Диктатор Лукашенко прокомментировал перемещение войск Беларуси вдоль границы с Украиной 22 декабря, 13:04 Диктатор Лукашенко (Фото:Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS)

В четверг, 22 декабря, белорусский диктатор Александр Лукашенко провел совещание касательно внезапной проверки боевой готовности армии Беларуси и перемещения подразделений.

Об этом сообщает пресс-служба диктатора.

«Хочешь мира — готовься к войне. Не мною придумано и не вами тоже. Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотолки, которые появляются в нашем обществе, особенно в интернете, по поводу перемещения вооруженных сил Беларуси и совместного перемещения вооруженных сил Беларуси и России», — сказал он.

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По его словам, Беларусь и РФ «проводили и проводят тренировки», но сейчас они «в силу сложившейся ситуации и угроз более масштабны».

«Поэтому мы на своей территории проводим учения. Перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместную группировку вооруженных сил, и свои вооруженные силы. Точка. Никакого иного замысла, никакой конспирологии», — сказал он.

Лукашенко начал бредить о том, что против Беларуси может быть «развернута агрессия», потому что якобы «такую готовность» со стороны соседей они видят.

7 декабря Беларусь объявила о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».

Причиной таких действий белорусской армии является якобы рост напряженности вдоль украино-белорусской границы.

15 декабря стало известно, что белорусская 38-я десантно-штурмовая бригада, которую в рамках внезапной проверки боевой готовности, перебрасывали в сторону границы с Украиной, возвращается на свою базу в Брест.