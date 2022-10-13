Лукашенко привиделись «риски разжигания Третьей мировой войны» в действиях Запада

13 октября, 11:19
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Александр Лукашенко (Фото:REUTERS/Didor Sadulloev)

Александр Лукашенко (Фото:REUTERS/Didor Sadulloev)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко увидел в действиях Запада некие «риски разжигания Третьей мировой войны».

Об этом сообщает БЕЛТА.

В своей речи на саммите в Казахстане Лукашенко повторил основные российские пропагандистские штампы об «организации переворотов» Западом и «наказании» России за ее попытки отреагировать на «нарушение» международных норм.

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«Каким образом практика организации государственных переворотов в других странах и диктат санкционного наказания государств, сумевших ответить на этот вызов, вписываются в нормы международного права… Наш ответ должен быть однозначным: это недопустимо и несет в себе риски разжигания Третьей мировой войны, в которой не будет победителей. Задуматься должны все, поскольку ситуация в области безопасности катастрофически ухудшается не только в Европе, но и во всем мире», — утверждает Лукашенко.

По его словам, «цепь конфликтов… уже докатилась и до Азии».

«Причем западные страны, предлагающие свои миротворческие услуги, на деле только подливают масла в огонь и не заинтересованы в деэскалации. Их цель — всех рассорить, разделить, получить неконтролируемый доступ к рынкам и ресурсам», — говорит диктатор.

https://www.youtube.com/watch?v=msYtI-4lNDM
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Запад

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