Лукашенко заявил, что отдал все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность 27 июня, 11:09 Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Илья Питалев/Кремль через REUTERS)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне бунта в России заявил, что отдал распоряжение о приведении армии в полную боевую готовность.

Во время встречи с силовиками и журналистами Лукашенко добавил, что у Беларуси якобы есть «технические возможности» для противостояния Западу.

«Нам выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев, наших отцов и дедов. Это означает только одно — мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей», — сказал он.

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В понедельник, 26 июня, российский диктатор Владимир Путин также выступил с видеообращением.

Он предложил боевикам ЧВК Вагнера, которые участвовали в попытке мятежа три варианта действий: продолжить службу в России, подписав контракт с Министерством обороны, вернуться к своим родственникам в РФ или же отправиться в Беларусь.

Вечером 24 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин выехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Он заявил, что останавливает поход на Москву и вернет вагнеровцев «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным, и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности». В Кремле сказали, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, вагнеровцы вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.