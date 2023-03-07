Хамство безумного диктатора. Лукашенко обозвал Зеленского «гнидой» 7 марта, 13:40 Диктатор Лукашенко (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Во вторник, 7 марта, белорусский диктатор Александр Лукашенко обозвал президента Украины Владимира Зеленского «гнидой» и начал бредить о том, что глава государства якобы «бегает вокруг Беларуси».

Об этом сообщает Наша Нива.

«Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида!», — сказал диктатор.

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Лукашенко заявил, что такие операции как атака на российский самолет в Мачулищах якобы «не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим».

Также диктатор начал бредить о том, что Зеленский якобы «бегает вокруг Беларуси» и «просит» заключить «пакт о ненападении».

«Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: „Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем“. На что я говорил: „Мы не собираемся нападать“. — „Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете“. Вы слышали мои все эти заявления. И в это время…», — сказал он.

Лукашенко добавил, что ему «вызов брошен», но не уточнил, что именно он имеет ввиду.

Президент Владимир Зеленский в январе опроверг, что Украина якобы предлагала режиму диктатора Александра Лукашенко «пакт о ненападении».