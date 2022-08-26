«Пацанье, мелкота». Лукашенко разразился оскорблениями в адрес Шольца и Макрона 26 августа, 17:18 Диктатор Беларуси Александр Лукашенко (Фото:пресс-служба президента Беларуси)

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко назвал лидеров Германии и Франции Олафа Шольца и Эммануэля Макрона «пацаньем и мелкотой» из-за обнародованных деталей разговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Лукашенко прокомментировал слова Шольца о телефонном разговоре с Путиным, в котором диктатор РФ заявил, что Беларусь и Украина не должны оставаться самостоятельными государствами.

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«Шольц — это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике», — сказал Лукашенко.

По мнению беларусского диктатора, такие разговоры должны оставаться закрытыми, а Шольц должен был договориться с Путиным прежде чем обнародовать детали.

«Или помните Макрон перед журналистами пиарился. Это пацанье, понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает», — добавил Лукашенко.

28 июня французские СМИ опубликовали полную стенограмму состоявшегося 20 февраля разговора Макрона и Путина.

Во время разговора кремлевский диктатор несколько раз лгал, обвиняя Макрона и президента Украины Владимира Зеленского в заявлениях, которые те не делали. Также Путин требовал, чтобы Макрон давил на власти Украины и подталкивал их к переговорам с марионетками Кремля на оккупированных территориях Донбасса.

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