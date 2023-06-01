Лукашенко сожалеет, что РФ и Беларусь не «решили вопрос», когда у Украины не было армии 1 июня, 17:00 Александр Лукашенко (Фото:Iran’s President Website/WANA/Handout via Reuters)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 1 июня, заявил, что основной ошибкой России и Беларуси стало затягивание решения «вопроса» по Украине.

По его мнению, нужно было действовать в 2014—2015 годах, когда Украина еще не имела «боеспособной армии», передает пропагандистское издание БелТА.

«Все к этому шло. Единственная, пожалуй, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014—2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности… Все хотели как-то урегулировать мирно. А они за это время создавали боеспособные вооруженные силы», — сказал Лукашенко.



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Белорусский диктатор подчеркнул, что война и вооружение Украины произошли в результате внешнего влияния. Он добавил, что якобы у руководства Украины было много возможностей для «мирного сосуществования», однако ни один из президентов «не использовал эти возможности».



По его словам, намерение укреплять армию Украины было подтверждено со стороны участников тогдашних переговоров по мирному урегулированию, которые якобы «откровенно признались, что они делали все, чтобы подготовить Украину к войне с Россией».



25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он попытался оправдать тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.



25 мая Александр Лукашенко заявил о том, что Россия начала перемещать ядерные боеприпасы в Беларусь.



28 мая Лукашенко заявил, что Россия предоставит ядерное оружие всем странам, которые вступят в «союз Беларуси и России».

