Лукашенко о военной базе РФ в Беларуси: Она здесь не нужна

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости в создании военной базы России на территории страны, сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, проблема российской базы на территории Беларуси является надуманной.

"Мы в военно-политическом союзе с Россией. Будет здесь база военная, не будет - разницы абсолютно никакой нет. И мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна. Мы сами по нашему замыслу, военному оборонительному плану с Российской Федерацией обеспечим те функции, которые на нас возложены", - подчеркнул Лукашенко во время встречи с представителями аналитических центров США.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск и Москва думают об адекватном ответе на размещение в Польше постоянной американской базы, которую уже назвали "фортом Трампа".

Президент Польши Анджей Дуда в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом предложил создать на территории своей страны постоянную американскую военную базу.

В свою очередь Трамп сказал, что вопрос о строительстве базы сейчас рассматривается американскими властями.

В МИД России заявили, что размещение на постоянной основе базы США в Польше существенно ухудшило бы ситуацию в регионе, так как несет угрозу безопасности РФ.

Президент РФ Владимир Путин в 2015 году поручил дипломатом провести переговоры о возможности размещения российской базы в Беларуси, по данным СМИ, эта тема поднималась во время переговоров с Лукашенко в Сочи осенью 2018 года.