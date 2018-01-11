Лукашенко о границе с Россией: Нужно разрешить проблему "самой странной границы в Европе"

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в течение 2018 года решить все пограничные вопросы с Россией, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Лукашенко, рациональные и вполне объяснимые действия Беларуси в части либерализации визового режима для иностранцев вызвали "настороженность" РФ.

"С февраля 2016 года белорусско-российская граница приобрела негласный статус, как ее часто называют в интернете и везде, "самой странной границы в Европе". С этого времени российская сторона без официального уведомления начала осуществлять полноценный паспортный контроль в отношении всех лиц, следующих на автомобильном транспорте, а затем - на авиа- и железнодорожном", - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси поставил под сомнение утверждение, что российская сторона исходит из соображений безопасности, апеллируя к тому, что существуют совместные списки иностранцев, которым запрещен въезд на территорию союзного государства.

Он добавил, что "это не нормально, когда между двумя братскими государствами и народами снова восстанавливается граница, которую мы с таким трудом снимали больше 20 лет назад".

1 февраля 2017 года ФСБ РФ установила пограничную зону на границе с Беларусью. Ранее она отсутствовала согласно договору о Таможенном союзе.

В МИД Беларуси заявили, что Россия приняла решение об установлении пограничной зоны с Беларусью без предварительного уведомления.

В Кремле же отметили, что создание пограничной зоны на границе стран связано с решением Минска ввести пятидневный безвизовый режим для граждан Евросоюза и США.

В РФ подчеркнули, что указанная мера направлена на решение задач "по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей".