Лукашенко о Беларуси, РФ и Украине: Мы никому не нужны и будем жить вместе Вчера, 13:36 2448 Цей матеріал також доступний українською EPA Александр Лукашенко EPA

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна, РФ, а также Украина "обречены" на совместное существование.

Об этом Лукашенко заявил во время встреча с губернатором Новосибирской области РФ Андреем Травниковым.

"Помните, мы обречены быть вместе. Это будет долгий путь, если мы порвем наши отношения. Мы все равно будем вместе. Так же и Украина...Мы славяне, и мы должны жить вместе. И будем жить. Мы никому нигде не нужны", - цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

В последнее время Лукашенко активизировал критику российских властей и риторику, направленную на подчеркивание независимости Беларуси от РФ.

Критика последовательно чередуется с более лояльными пророссийскими заявлениями белорусского лидера.

Так, в новогоднем обращении Лукашенко поднял вопрос о независимости Беларуси. Он отметил, что белорусы должны "сохранить страну для детей и внуков".

Позже Лукашенко заявил, что из-за своей политики в отношении Беларуси, РФ может потерять последнего союзника на западном фланге.