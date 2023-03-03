«Готов подносить деруны». Почему Лукашенко нужен Минск-3 — Латушко 3 марта, 18:07 Белорусский диктатор Александр Лукашенко до сих пор надеется выдать себя за миротворца, считает Павел Латушко (на фото Лукашенко вместе с премьером Китая Ли Кэцяном) (Фото:BelTA/Maxim Guchek/Handout via REUTERS)

Белорусский оппозиционер Павел Латушко рассказал в интервью Radio NV зачем самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко нужны третьи Минские соглашения.

«Лукашенко важно попытаться продавить попытку Минска-3, ведь он заручается поддержкой Путина, является его неформальным представителем. Он разговаривает с Китаем, который предлагает мирный план. Но проблема в том, что, я уверен, Украина не согласится с этим по той простой причине, что этот план не отвечает требованиям украинского народа», — сказал Латушко Radio NV.

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Белорусский оппозиционер подчеркнул также, что Лукашенко виновен в смертях украинских женщин и детей, поскольку открыл российским оккупантам дорогу на Киев.

«И я себе не представляю, что Украина согласится, чтобы Лукашенко стал медиатором или посредником. На Западе он также имеет четкую политическую оценку из-за различных заявлений и G7, и Парламентской ассамблеи Совета Европы и Польши, в целом всех государств Европейского Союза, возможно, за исключением Венгрии. Поэтому здесь тоже непробиваемая ситуация», — отметил он.

В то же время, Латушко считает, что Лукашенко надеется, что ему удастся стать чем-то вроде посредника в мирных переговорах.

«Он же очень хитрый, скользкий человек, который пытается вылезти из этой ситуации, выбраться и сказать: „Смотрите, я всегда был за мир. И сейчас я за мир. Я стараюсь делать, чтобы был мир“. [Он готов] официантом поработать в ресторане, подносить яичницу, драники, как он делал это раньше во время переговоров в Минске. Но главное для него — избежать ответственности, международной уголовной ответственности. Вот сейчас он играет в эту игру», — объяснил белорусский оппозиционер.

28 февраля белорусский диктатор Александр Лукашенко прилетел в Китай, чтобы встретиться с Си Цзиньпином.

1 марта белорусский диктатор заявил, что Беларусь полностью поддерживает «мирный план» Китая по Украине.

МИД Китая 24 февраля опубликовал документ с позицией по урегулированию войны России против Украины. Он состоит из 12 пунктов, среди которых призыв к прекращению огня, отмене санкций и возобновлению переговоров.

В документе нет никаких упоминаний о выводе российских войск с оккупированных территорий Украины, но есть пункт об уважении суверенитета всех стран. Пекин также четко выступил против применения ядерного оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.

Президент США Джо Байден отверг китайский «мирный план», заявив, что его реализация выгодна только России.

