Встреча диктаторов. Лукашенко заявил, что Путин выглядит «уставшим» 6 апреля, 15:30 Диктатори Путін та Лукашенко (Фото:Sputnik/Pavel Byrkin/Pool via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин выглядит «уставшим».

Об этом сообщает РБК.

«Уставший президент?» — сказал Лукашенко, приветствуя Путина.

Белорусский диктатор, обращаясь к окружению Путина сказал: «куда вы смотрите?».

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Военный преступник Путин в ответ заявил, что все «нормально-нормально, зарплату нужно отрабатывать».

Российский диктатор Владимир Путин встретился с белорусским диктатором Александром Лукашенко в среду, 5 апреля.

В Кремле заявили, что переговоры диктаторов "затянулись до поздней ночи".

