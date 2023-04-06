Встреча диктаторов. Лукашенко заявил, что Путин выглядит «уставшим»
Диктатори Путін та Лукашенко (Фото:Sputnik/Pavel Byrkin/Pool via REUTERS)
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин выглядит «уставшим».
Об этом сообщает РБК.
«Уставший президент?» — сказал Лукашенко, приветствуя Путина.
Белорусский диктатор, обращаясь к окружению Путина сказал: «куда вы смотрите?».
Военный преступник Путин в ответ заявил, что все «нормально-нормально, зарплату нужно отрабатывать».
Российский диктатор Владимир Путин встретился с белорусским диктатором Александром Лукашенко в среду, 5 апреля.
В Кремле заявили, что переговоры диктаторов "затянулись до поздней ночи".