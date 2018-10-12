Лукашенко на встрече с Путиным назвал Могилев больше русским, чем белорусским городом

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Могилев больше русский, чем белорусский город.

Об этом глава государства сказал на встрече с Владимиром Путиным, передает Радио Свобода.

Лукашенко сказал Путину, что Могилев это "клочок русской земли... такой, я бы даже сказал, более русский, чем белорусский, это восток Беларуси". Эти слова звучат на видео, которое транслировало белорусское государственное телевидение.

Путин же сказал, что Могилев - красивый город и добавил, что в этой красоте есть заслуга руководства города.

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Однако, в пресс-службе Лукашенко цитируют главу государства иначе: "Этот город не только белорусский, но и российский, ведь расположен вблизи российской границы на востоке Беларуси".

Ранее Лукашенко заявил, что говорить о включении Беларуси в состав России смешно.