«Лукашенко боится за свою шкуру». О чем свидетельствуют размышления белорусского узурпатора, что Россия рухнет — Клочок 24 ноября, 14:45 Эксклюзив НВ Белорусский узурпатор Александр Лукашенко на саммите ОДКБ (Фото:Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS)

Белорусский узурпатор Александр Лукашенко на саммите ОДКБ заявил, что приобретает популярность мнение, что если Россия проиграет войну в Украине, то ОДКБ развалится. Об этом сообщает белорусское агентство Белта.

«Жизнь, судьба ОДКБ зависят от операции Российской Федерации в Украине. Если Россия победит — ОДКБ будет жить, если, не дай бог, не победит — ОДКБ существовать не будет. И в наших странах тоже многие горячие головы начали обсуждать эту проблему. Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место», — сказал Лукашенко.

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Политический эксперт Валерий Клочок в эфире Радио НВ объяснил, что означают эти слова узурпатора:

«Он пытается спасти себя. [Его] коллеги по ОДКБ давно поняли провальность этой так называемой „спецоперации“, потому что кроме Лукашенко никто искренне не поддерживает [диктатора Владимира] Путина. Они с ним встречаются, разговаривают, отстаивают свои интересы, но никто не поддерживает так российскую агрессию, как Лукашенко. Лукашенко опасается за себя лично. <...> То, что ОДКБ будет неспособно выполнять свои функции после проигрыша России, более чем очевидно. Но никто кроме него такие тезисы не говорит. Потому здесь он боится за свою шкуру, не больше».

23 ноября прошла сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване, Армения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время совместного фото пытался как можно дальше отодвинуться от российского диктатора Владимира Путина.

А президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев на сессии заявил, что пора начать поиски «формулы мира» в Украине после полномасштабного вторжения России.

Накануне визита Путина на саммит ОДКБ в Ереване прошла антироссийская акция протеста.