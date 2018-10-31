Лукашенко: Минск и Москва готовят адекватный ответ на строительство "форта Трампа" в Польше

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва думают об адекватном ответе на размещение в Польше постоянной американской базы, которую уже назвали "фортом Трампа".
Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в Минске, передает Euroradio.fm.
"Мы не идиоты и, конечно, на это реагируем, с нашим главным союзником думаем, как противостоять всему этому и найти адекватный ответ в этой ситуации. Мы не такие богатые с Россией, но мы, конечно, об этом думаем, хоть не хотелось бы: нам есть на что тратить деньги", - заявил Лукашенко.
Напомним, что президент Польши Анджей Дуда в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать на территории своей страны постоянную американскую военную базу.
В свою очередь Трамп сказал, что вопрос о строительстве базы сейчас рассматривается американскими властями.
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