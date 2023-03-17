После поездки в Китай и Иран. Лукашенко 6 апреля прибудет в Москву — СМИ 17 марта, 17:00 Диктатор Лукашенко (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко прибудет с визитом в Москву в четверг, 6 апреля, сообщает российское пропагандистское издание Ведомости.

Лукашенко примет участие в заседании высшего госсовета Союзного государства, на мероприятии также будет присутствовать российской диктатор Владимир Путин.

На заседании будут обсуждать борьбу России и Беларуси с санкциями, а также «вопросы безопасности».

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Ранее Лукашенко с визитом посещал Иран.

В последний раз Лукашенко прилетал с визитом в Москву 17 февраля. Тогда он провел переговоры с Путиным в Ново-Огарево.

28 февраля белорусский диктатор Александр Лукашенко с визитом посещал Китай, где он встретился с лидером КНР Си Цзиньпином.

В конце января Лукашенко ездил в Зимбабве.