Лукашенко отправился в Россию на встречу с Путиным: обсудит две темы

14 сентября, 10:55
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Диктаторы Лукашенко и Путин (Фото:Sputnik/Alexander Demyanchuk/Pool via REUTERS)

Диктаторы Лукашенко и Путин (Фото:Sputnik/Alexander Demyanchuk/Pool via REUTERS)

В четверг, 14 сентября, белорусский диктатор Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в РФ, там у него запланирована встреча с диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Telegram-канал Пул первого, который связывают с Лукашенко.

Переговоры двух диктаторов запланированы на пятницу, 15 сентября.

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Главными темами переговоров будут: международная повестка и «региональная проблематика»; совместные задачи в экономике, а также «общая большая работа сфере импортозамещения».

Видео дня

Последний раз переговоры Путина и Лукашенко прошли в РФ 23 июля.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Беларусь Александр Лукашенко Война России против Украины

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