«Вызвали на ковер». Зачем Лукашенко летал к Путину — эксперт назвал три темы разговора диктаторов 27 сентября, 12:31 Эксклюзив НВ Белорусский и российский диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Белорусский узурпатор Александр Лукашенко 26 сентября находился в России с неанонсированным визитом. В эфире Радио НВ аналитик Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Петр Бурковский объяснил, какие три темы могли обсуждать диктаторы.

«Первая — это то, что Россия продолжает рассматривать Беларусь как возможную территорию для еще одного наступления. Думаю, что Лукашенко вызвали на ковер в Сочи, иначе это не выглядит, чтобы обсудить наконец, когда Беларусь предоставит России территорию второй раз для наземного вторжения в Украину и <...> [открытия] второго фронта, о котором говорят ультрапутинисты, пропагандисты. Наверное, речь идет не только о наступлении, но и о том, чтобы создать впечатление на Западе, что мобилизованное нашествие будет направлено в Беларусь», — рассказал Бурковский.

Видео дня

Это, по словам эксперта, и политическая, и психологическая операция российского диктатора Владимира Путина, желающего посмотреть, как на это отреагируют не только в Украине, но и на Западе.

«Вторая тема тоже очень важна для Путина. Ему нужен определенный набор лидеров (хотя Лукашенко никто в мире, кроме Путина, и не считает лидером Беларуси), определенные голоса, которые признают захват новых украинских территорий». <...> Сейчас Путин будет на [Лукашенко], кто-то говорит, давить, другие — уговаривать, кто-то — угрожать, чтобы он признал захват территорий в ближайшие дни", — убежден Бурковский.

Речь идет о территориях четырех областей — Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской, где проходили на прошлой неделе псевдореферендумы.

«Третий мотив их встречи, их разговоров далеко не новый. Лукашенко будет просить денег на поддержку экономики. Я думаю, от этого зависит успех миссии Путина. И здесь все зависит от того, насколько у Путина и России есть несколько миллиардов долларов. Судя по тому, как Лукашенко вел себя все эти годы, именно от суммы личных поощрений и вливаний в экономику, несмотря на то, что у России есть свои проблемы, может зависеть реакция Лукашенко», — объяснил Бурковский.

26 сентября Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с Путиным.

Во время встречи Лукашенко попытался утешить Путина на фоне массового бегства россиян. Также диктаторы пожаловались друг другу на унижение со стороны Запада.