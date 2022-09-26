Встреча двух диктаторов. Лукашенко прибыл в Россию с неанонсированным визитом

26 сентября, 12:25
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Диктаторы Путин и Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Диктаторы Путин и Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

В понедельник, 26 сентября белорусский диктатор Александр Лукашенко прибыл в Россию с неанонсированным визитом.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко в Сочи встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

«Я проанализировал все поручения, которые вы давали правительству, я — в Беларуси. У нас срывов практически нет. Нам предсказывали крах, гибель и так далее. Но мы нашли тех партнеров, которые с нами успешно работают», — считает Лукашенко.

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Белорусский диктатор добавил, что Европа якобы должна относиться к нему и к Путину «с уважением».

«А без этого мы с ними вообще разговаривать… Мы, славяне, с ними разговаривать не будем без этого. Унижения никто терпеть не будет», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=DzORnwKkfTY&t=1152s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Александр Лукашенко Война России против Украины

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