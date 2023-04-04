В резиденции диктатора. Лукашенко сегодня встретится с главой российской разведки 4 апреля, 11:21 Диктатор Лукашенко (Фото:Iran’s President Website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Во вторник, 4 апреля белорусский диктатор Александр Лукашенко встретится с директором службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

Об этом сообщило пропагандистское информагентство ТАСС.

Нарышкин уже прибыл в резиденцию белорусского диктатора — Дворец независимости в Минске.

На встрече также будет присутствовать глава белорусского КГБ Иван Тертель.

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Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявлял, что Путин встретится с белорусским диктатором Александром Лукашенко в четверг, 6 апреля.

Они могут обсудить вопросы, связанные с «безопасностью», с учетом «недружественного окружения».

