В резиденции диктатора. Лукашенко сегодня встретится с главой российской разведки

4 апреля, 11:21
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Диктатор Лукашенко (Фото:Iran’s President Website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Диктатор Лукашенко (Фото:Iran’s President Website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Во вторник, 4 апреля белорусский диктатор Александр Лукашенко встретится с директором службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

Об этом сообщило пропагандистское информагентство ТАСС.

Нарышкин уже прибыл в резиденцию белорусского диктатора — Дворец независимости в Минске.

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На встрече также будет присутствовать глава белорусского КГБ Иван Тертель.

Видео дня

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявлял, что Путин встретится с белорусским диктатором Александром Лукашенко в четверг, 6 апреля.

Они могут обсудить вопросы, связанные с «безопасностью», с учетом «недружественного окружения».

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко КГБ Сергей Нарышкин

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