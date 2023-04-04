В резиденции диктатора. Лукашенко сегодня встретится с главой российской разведки
Диктатор Лукашенко (Фото:Iran’s President Website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)
Во вторник, 4 апреля белорусский диктатор Александр Лукашенко встретится с директором службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.
Об этом сообщило пропагандистское информагентство ТАСС.
Нарышкин уже прибыл в резиденцию белорусского диктатора — Дворец независимости в Минске.
На встрече также будет присутствовать глава белорусского КГБ Иван Тертель.
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявлял, что Путин встретится с белорусским диктатором Александром Лукашенко в четверг, 6 апреля.
Они могут обсудить вопросы, связанные с «безопасностью», с учетом «недружественного окружения».