10 октября 2018, среда

Лукашенко: Говорить о включении Беларуси в состав России просто смешно

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Александр Лукашенко заявил, что говорить о включении Беларуси в состав России просто смешно
Фото: пресс-служба Александра Лукашенко

Александр Лукашенко заявил, что говорить о включении Беларуси в состав России просто смешно

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что говорить о включении Беларуси в состав России смешно.

Об этом глава государства заявил во время встречи с послом РФ в Беларуси Михаилом Бабичем, сообщает пресс-служба Лукашенко.

"В XXI веке говорить (как они пишут там) об инкорпорации, включении Беларуси в состав России, просто смешно. И я ни разу от нынешнего президента России этого не слышал, и прошлого, первого президента России", - сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко считает, что Беларусь стала суверенной и благодаря России.

"Незыблемо одно, и вы это знаете, - мы суверенная и независимая страна. Если уж откровенно говорить, не только благодаря устремлениям нашего народа мы стали суверенным и независимым государством. Этого хотела Россия и тогдашнее руководство России", - сказал он.

Смотрите также

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь за свою независимость "уже переплатила" и не будет выбирать между Западом и Востоком.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове