Диктатор Лукашенко заявил, что хочет провести переговоры с Эрдоганом об Украине 14 октября, 16:44 Александр Лукашенко (Фото:REUTERS/Didor Sadulloev)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что хочет провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом об Украине.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагенство РИА Новости.

«Мы вчера встречались с президентом Эрдоганом, договорились, что в ближайшее время проведем переговоры на высоком уровне. В частности, будем затрагивать вопрос Украины», — сказал диктатор.

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По словам Лукашенко, «власти Турции не в восторге от происходящего».

«Постоянно намекают, и уже не намекают, а даже требуют, что нужно садиться за стол переговоров и договариваться», — сказал диктатор.

13 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и диктатор Путин встретились в Астане на полях регионального саммита.

Спикер Путина Песков утверждает, что в ходе встречи урегулирование войны России против Украины не обсуждалось.