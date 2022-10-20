«Лукашенко получил ультиматум». Узурпатор выбрал курс на эскалацию вместо бунта против Путина — интервью с политическим аналитиком из Беларуси 20 октября, 15:27 Эксклюзив НВ Белорусский и российский диктаторы Лукашенко и Путин (Фото:REUTERS/Turar Kazangapov)

Под видом учебных сборов в Беларуси идет скрытая мобилизация, сообщил Генеральный штаб ВСУ 18 октября. По их информации, проходят мероприятия по подготовке операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков.

Как узурпатор Александр Лукашенко готовит Беларусь к войне, в интервью Радио НВ рассказал Игорь Ильяш, журналист, политический аналитик из Беларуси.

— В статье Воронка эскалации. Как Лукашенко готовит Беларусь к войне вы говорите, что резкая эскалация началась в Беларуси после 7 октября. В это время состоялась очередная встреча Лукашенко и российского диктатора Путина в Санкт-Петербурге. Как вы анализируете то, что там произошло? Лукашенко получил прямой приказ, что нужно эскалировать?

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— Я думаю, что он впервые получил ультиматум. Нельзя сказать, что эта эскалация была какой-то неожиданностью, потому что после того как курс на эскалацию взял Кремль (я имею в виду решение о проведении мобилизации и официальной аннексии оккупированных территорий Украины) было понятно, что при таком повышении ставок пассивная роль Лукашенко в этом конфликте Путина уже не будет удовлетворять.

Соответственно, Лукашенко придется как-то определяться: либо резко дистанцироваться от Путина (это был бы очень смелый и рискованный шаг с его стороны); либо наоборот — принимать ультиматум Путина на эту эскалацию.

Он взял курс на эскалацию, то есть выбрал именно этот вариант.

Сам факт эскалации сложно оспаривать, все на это указывает. Другой вопрос в том, завершится ли эта эскалация непосредственным вступлением белорусской армии в войну. В этом у меня уверенности нет.

Да, то, что происходит сейчас, похоже на подготовку к войне. Но я думаю, что формирование ударной группировки, как указывает и украинское командование, и военные эксперты, должно занять некоторое время, возможно, несколько месяцев. За эти несколько месяцев может произойти достаточно разных событий, которые, возможно, позволят Лукашенко улизнуть.

Если у него появится такой шанс улизнуть от Путина, уйти от прямого вступления в войну, он им воспользуется. Потому что, безусловно, прямое вступление в войну не в интересах Лукашенко. Это связано с огромными рисками дестабилизации [ситуации] в Беларуси. Это действительно очень опасная ситуация для него. Но это не исключено, потому что вся эскалация последней недели указывает на то, что все-таки для него открытый бунт против Путина — это менее приемлемый вариант, чем участие в войне с Украиной.

— Неужели Лукашенко может сказать Путину «нет»? Кажется, он делал это под разными соусами последние семь месяцев, но кажется, что он не может этого сделать. Как вы оцениваете такую возможность?

— Действительно, шанс уйти на Запад минимален. При этом некоторые попытки прощупывания почвы на этот счет были в сентябре.