Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы заключить «большую сделку», когда будут «урегулированы определенные вопросы».

Об этом сообщает Белта.

По словам Лукашенко, как только стороны все подготовят «на низком уровне», он сможет провести встречу с Трампом.

«Я готов к этой встрече. Мы готовы к сделке, но ее нужно подготовить, чтобы там были интересы и США, и Беларуси», — сказал он.

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Лукашенко подчеркнул, что встреча с Трампом для него не является самоцелью.

«Неправда, что я прямо горю желанием побывать в Соединенных Штатах Америки и просто пожать руку Дональду Трампу. Скажу откровенно, было бы приятно увидеть этого человека лицом к лицу и пожать ему руку. Но это не самоцель, это не главное», — добавил он.

6 апреля Лукашенко сказал, что в США «прислушиваются» к его советам относительно войны с Ираном.

19 марта белорусский диктатор Александр Лукашенко провел в Минске переговоры с делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом. После этого Лукашенко заявил, что Штаты предложили ему заключить соглашение «по разным вопросам». Позже стало известно, что Беларусь освободила 250 политзаключенных.

Позже Трамп поблагодарил Лукашенко за то, что тот освободил более 500 политических заключенных, а также заявил, что «с нетерпением» ждет встречи с ним на Совете мира.