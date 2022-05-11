«Белорусский диктатор способен на все». Чем Лукашенко сейчас помогает Путину и почему Россия не доверяет ему ракеты — интервью с Вячоркой 11 мая, 18:21 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Белорусский и российский диктатор Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Белорусский оппозиционер Франак Вячорка убежден, что диктатор Александр Лукашенко враг Украины и способен сделать все, что угодно, чтобы вернуть себе легитимность.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Как Лукашенко сейчас помогает российскому диктатору Владимиру Путину и существует ли до сих пор угроза привлечения белорусской армии к войне в Украине, Вячорка рассказал в интервью Радио НВ.

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— Лукашенко увеличил воинственную риторику в последнее время, хотя он долго созерцал, видимо, то, как происходят события. Как вы считаете, стоит ли нам снова опасаться возможного наступления белорусских войск? Что изменилось в Беларуси в восприятии войны за два с половиной месяца?

— Не согласен, что Лукашенко молчал. Он каждый день делал очень антиукраинские заявления. А 9 мая был апофеоз, где он обвинил Украину в пропаганде нацизма, сказал, что Украиной руководят нацисты. Но он каждый день выдавал определенные антилитовские, антипольские, антиамериканские заявления, всеми возможными способами оправдывал атаку на Украину. И сказал, что «мы будем поддерживать Путина до последней капли крови».

Относительно белорусского общества. Сформировался полноценный разрыв между Лукашенко и белорусским народом, не принимающим эту войну. 86% [населения], согласно последним опросам, сделанным в апреле, показывают, что они против введения белорусских войск вместе с российскими войсками на территорию Украины. И есть 20-30%, которые скорее симпатизируют россиянам, но это результат телевизионной пропаганды, которая массивно повторяет путинские месседжи. Следует отметить, что в обществе [существует] консенсус — не будем воевать против Украины.

— Есть какое-то новое осознание происходящей в Украине ситуации военнослужащими? Например, осознание того, что вооружение у нас теперь больше, чем было в начале войны, стартовал ленд-лиз. Как они воспринимают это?

— В белорусской армии есть люди, которые вообще против [войны] поддерживают Украину. Я бы сказал, половина регулярных войск. Но половина — циники, которые поддерживают только потому, что им все равно. И не потому, что поддерживают Лукашенко или Путина, а потому, что нужно выполнять приказ.

Общество не готово к тому, чтобы белорусские войска вошли [в Украину]. Это понимает Лукашенко, поэтому он сейчас будет очень осторожным в своих заявлениях. Он помогает Путину концентрировать войска на границе с Украиной. Это оттягивает силы ВСУ от главного фронта боевых действий. Думаю, это важнейшая помощь, которую Лукашенко сейчас может Путину оказать.

— Но до действий вряд ли дойдет, вы так думаете?

— Пока Лукашенко у власти — все может быть. Лукашенко — это враг Украины. Он заботится только о собственной власти, о собственном президентстве. И когда он поймет, что ему поможет удержаться у власти или получить какую-то дополнительную помощь от Путина, спасти свою шкуру или своей семьи, своих пособников, тогда он может все, что угодно сделать. Он является риском и для Украины, и для стран НАТО, и для стран Евросоюза, поэтому это задача и белорусов, и всей Европы остановить его как можно скорее.

— Еще Лукашенко заявил, что хочет производить ракеты с помощью России. Возможно ли это?

— Думаю, это постановка, это пиар. Они встречались с Шойгу еще в начале этого года, до войны. Лукашенко сказал: «Дайте нам все ваши вооружения, все ваши ракеты, все ваши С-300, С-400, мы будем учиться помогать воевать». Но сейчас и России не до этого: никто Лукашенко ракеты не даст, потому что это как обезьяна с гранатой очень опасно. Я не уверен, что и в русской армии доверяют.

По нашей информации, россияне, базировавшиеся на территории Беларуси, не доверяли белорусам ничего, потому что они не верят, что белорусы достаточно лояльны России. И я думаю, и Путину сейчас гораздо выгоднее иметь такого Лукашенко рядом, но тоже вроде бы формально не нейтрального. Пусть он будет на поводке, который может быть короче, длиннее — это все еще зависимый от Путина.

— За несколько дней до парада Лукашенко сказал, что война идет не так, как планировалось. А потом мы услышали напротив воинственную риторику. Что произошло? Почему Лукашенко сказал такие слова, которые от него, возможно, и не ожидали?

— Ой, все ждали. Думаю, что белорусам это вообще не резонирует. Белорусы каждый день читают этот канал Пул первого, как сатирическую программу. Лукашенко выдает контраверсионные заявления практически каждый час, чтобы его цитировали, чтобы его обсуждали. Сам факт заявления Лукашенко — это уже событие. Он хочет вернуть легитимность, поэтому он вбрасывает в информационное пространство различные противоречивые вещи.

Возможно, его выступление 9 мая было разочарованием, потому что большая девятка приняла решение, что Лукашенко должен быть привлечен к ответственности, как и Путин. Это его обидело, испугало. Возможно, такая антиукраинская антизападная риторика является результатом.

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