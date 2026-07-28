Белорусская оппозиция обвиняет белорусского диктатора в соучастии в российской войне против Украины (Фото: REUTERS/B. Rentsendorj)

Офис президента Украины Владимира Зеленского обратился в Офис генерального прокурора с просьбой рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом говорится в письме, которое во вторник обнародовал Форум демократических сил Беларуси, сообщает Reuters.

Как отмечается в письме Офиса президента, это обращение стало ответом на просьбу белорусской оппозиционной организации, действующей в изгнании, — «Форум демократических сил Беларуси». В мае белорусская оппозиция призвала Киев привлечь Лукашенко к ответственности за военные преступления, геноцид и «государственный террор».

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Белорусская оппозиция обвиняет белорусского диктатора в соучастии в российской войне против Украины, а также в принудительном вывозе в Беларусь по меньшей мере 2442 украинских детей.

Во вторник заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров сообщил в письме Форуму демократических сил Беларуси, что обращение передано в прокуратуру с просьбой «принять соответствующие меры реагирования» при наличии для этого правовых оснований.

В Офисе президента и Офисе генерального прокурора на данный момент не предоставили дополнительных комментариев.

По данным Reuters, на данный момент нет реальной возможности того, что Лукашенко предстанет перед украинским судом. В то же время потенциальное уголовное преследование может усилить международное давление на белорусского диктатора.

Это происходит на фоне переговоров Лукашенко с администрацией президента США Дональда Трампа о возможном ослаблении американских санкций в обмен на освобождение политических заключенных.

22 июня Зеленский выдвинул ультиматум с требованием демонтировать станции ретрансляции сигнала, которые, по данным Киева, помогают российским беспилотникам наносить удары по территории Украины.

24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили работу с 22 июня. Он уточнил, что на тот момент еще не было известно, действительно ли режим Лукашенко демонтировал оборудование.

6 июля Лукашенко снова заявил, что не будет отправлять белорусскую армию воевать против Украины .

15 июля, после российского удара управляемым «Шахедом» по АЗС в Малине Житомирской области, тогдашний советник министра обороны Сергей «Флеш» Бескрестнов предположил, что РФ может до сих пор использовать ретрансляторы в Беларуси для атак дронов на Украину.