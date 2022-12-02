Выборы в Беларуси, на которых впервые победил Лукашенко были первой успешной операцией ФСБ РФ — Портников 2 декабря, 14:42 Александр Лукашенко был избран первым президентом Беларуси 10 июля 1990 года и с тех пор не покидал этот пост (Фото:Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS)

Журналист Виталий Портников в интервью Радио НВ назвал выборы в Беларуси, на которых впервые победил белорусский диктатор Александр Лукашенко, первой успешной операцией ФСБ РФ.

В эфире Радио НВ Портников отметил, что в 1994 году, после трех лет независимости, был простой выбор между суверенностью и возвращением к особым связям с Москвой, причем по крайней мере половина украинцев выбрала возвращение.

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«Совершенно не случайно Леонид Кучма победил на выборах в тот же день, когда в Минске объявляли о победе Александра Лукашенко. Это была первая успешная операция ФСБ Российской Федерации, имею в виду выборы в Беларуси. В Украине это было сложнее, в Украине Кучма пользовался поддержкой не столько советских чекистов, сколько советских хозяйственников и команды Бориса Ельцина», — сказал журналист.

Александр Лукашенко был избран первым президентом Беларуси 28 лет назад, 10 июля 1994 года. С тех пор его никто не сменял на этой должности.

В 90-х годах в Беларуси исчезли, были убиты либо неожиданно умерли многие оппоненты белорусского президента. Свет на те события в декабре 2019 года пролил Юрий Гаравский, 41‑летний бывший боец специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси (СОБР). Он выехал в страны ЕС в поисках политического убежища и дал резонансное интервью Deutsche Welle (DW). Гаравский рассказал, что по приказу белорусского руководства он участвовал в похищении и убийстве экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал оппозицию.

Все они пропали в 1999 году. Тогда, согласно прежней конституции, должен был истечь первый срок Лукашенко. Оппозиция требовала от Лукашенко отставки и назначения очередных выборов Но вдруг в апреле при загадочных обстоятельствах умер один из ее лидеров — 49‑летний Геннадий Карпенко, замглавы Верховного совета. Официальной причиной смерти власти назвали кровоизлияние в мозг.

После 1999−2000‑х, когда людей убивали или «исчезали», в Беларуси начали использовать для борьбы с оппозицией новый метод — посадки. Так, 19 декабря 2010 года, в ночь после проведения президентских выборов, на которых Лукашенко вновь праздновал победу, во время акции протеста правоохранители задержали семерых кандидатов в президенты. Четверо из них получили тюремные сроки. Всего после тех выборов за решеткой по политическим статьям оказались более 40 человек.

Апогеем подобных «посадок» стала волна политических репрессий, которую режим Лукашенко развернул перед выборами 2020 года. Был безосновательно задержан и впоследствии приговорен к 18 годам заключения (за «подготовку и организацию уличных беспорядков») видеоблогер и критик режима Сергей Тихановский. Его супруга Светлана Тихановская в итоге стала кандидатом в президенты, объединила вокруг себя белорусскую оппозицию и, вероятно, в реальности выиграла выборы. Аналогично еще до выборов был задержан банкир Виктор Бабарико, один из главных соперников Лукашенко на тот момент, и многие члены команд оппозиционеров. Уголовное дело вскоре после дня голосования завели на незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало, который был вынужден покинуть страну, как и многие другие представители оппозиции.

Лукашенко утверждает, что был сторонником сохранения СССР.

В августе 2021 года белорусский диктатор заявлял, что во время встречи лидеров Украины, России и Беларуси в Беловежской пуще якобы пытался убедить президента СССР Михаила Горбачева в необходимости заблокировать политиков в тамошней резиденции и даже предлагал варианты такой изоляции.

