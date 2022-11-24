Лукашенко размечтался о «полном уничтожении Украины», Данилов ответил, что сын диктатора «не согласен с папой» 24 ноября, 15:29 Олексій Данілов та диктатор Лукашенко (Фото:СНБО/Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко размечтался о том, что «дальше будет полное уничтожение Украины», секретарь СНБО Алексей Данилов ответил, что сын диктатора «не согласен с папой».

По словам Лукашенко, якобы «все в руках Украины», если «они не хотят гибели — притом в огромном количестве — людей».

«Не потому, что я хочу спихнуть эту тему на Зеленского и Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели — притом в огромном количестве — людей», — сказал он.

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Диктатор продолжил бредить и заявил, что «надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины».

«Это не то что Путин говорил как-то задолго до „операции“, что это будет грозить потерей государственности, — это будет уничтожение Украины. Надо остановиться», — сказал он.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал фото сына Лукашенко на фоне цветов, напоминающих украинский флаг, и заявил, что «Николай Александрович не согласен с папой».

«Что касается украинской государственности, он точно знает, за какой страной будущее! Совет: прислушайтесь лучше к своим детям, а не к потенциальным клиентам мавзолея имени Путина и похоронной команды недоимперии России», — написал Данилов в Twitter.

Украина шаг за шагом восстанавливает электро-, водо- и теплоснабжение после массированного ракетного удара по критической инфраструктуре, который Россия нанесла в среду, 23 ноября.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет.

Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков на фоне массированных ракетных ударов начал шантажировать Украину и заявил, что «руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло, урегулировать ситуацию, выполнить требования российской стороны и прекратить все возможные страдания местного населения».