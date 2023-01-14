Путин и Лукашенко — союзники или враги? Белорусский узурпатор еще хочет взойти на российский трон — интервью NV с оппозиционером Ковалевским 14 января, 15:41 Эксклюзив NV Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexei Danichev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин будет стремиться во что бы то ни стало победить Украину, а узурпатор Александр Лукашенко до сих пор остается единственным союзником в войне, убежден Валерий Ковалевский, представитель по иностранным делам Объединенного переходного кабинета Беларуси.



После революции 2020 года, а особенно — после войны, их отношения укрепились, отмечает он. Теперь и в Минске, и в Москве демократическую Украину воспринимают как угрозу режимам, отмечает белорусский оппозиционер.

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Но, по его словам, Лукашенко должен бы недолюбливать Путина: белорусский узурпатор неоднократно обманывал главу Кремля, давал определенные обещания и после их не выполнял, оскорблял его публично. За что, Ковалевский рассказал в интервью Radio NV.

Валерий Ковалевский белорусский оппозиционер

— Вроде бы возможно, что Украина просила о том, чтобы на Беларусь не налагали санкции. Как вы оцениваете такую информацию, насколько она вам кажется возможной?

— Министерство иностранных дел Украины опровергло эту информацию. Мы также должны учитывать и это заявление.

Вместе с тем, в своей деятельности по продвижению санкций против режима Лукашенко, в связи с внутриполитической ситуацией в Беларуси, репрессиями, а так же в связи с войной против Украины, нами уже многое было сделано в Брюсселе, в других странах — Канаде, Великобритании, в Соединенных Штатах. В Европейском Союзе, в Брюсселе, мы слышали такую информацию, что есть позиция Украины по этому вопросу. Я уточнял эту информацию у своих контактов в официальных структурах Киева и мне также было отмечено, что никаких изменений позиции официальных властей Украины по этому вопросу не было.

— Мы постоянно говорим, каким образом Путин может давить на Лукашенко. Конечно, Путину и Кремлю, и России сейчас было бы очень важно открыть еще один фронт, северный, за счет белорусского войска. Мы также видели, что они очень часто встречаются. Мы говорили об этом с политологом Артемом Шрайбманом. По его мнению, у них действительно очень хорошие отношения и нет конфликта, в котором Путин давит на Лукашенко, хочет как-то его переломить. Как вы оцениваете ту публичную коммуникацию, которую мы видим между Путиным и Лукашенко?

— Конечно, эта война очень сильно сблизила Путина и Лукашенко. Я бы даже сказал, протесты в Беларуси, угроза Лукашенко со стороны людей и то, что Россия полностью поддержала Лукашенко в то время, в 2020 году, помогла ему выстоять, это, конечно, очень сблизило их. Потому что они стали очень близки уже не только в определенных экономических и политических интересах, уже стали близки в вопросах политического выживания.

С начала войны Лукашенко оказался фактически единственным союзником Путина. Это тоже очень выразительно. Мы понимаем, что для Лукашенко абсолютно неприемлема Украина, свободная, демократическая и европейская. Фактически это угроза на каждый день, это та модель, которая полностью противоречит модели Лукашенко, диктаторской модели, которая является частью «русского мира», где уничтожается белорусская идентичность. Такая Украина представляет угрозу.

И что делать с такой опасностью? Рано или поздно это может выйти в фазу конфликта. И это то, что мы видим сейчас: Путин и Лукашенко совместно попытаются уничтожить Украину, уничтожить национальную идентичность, государственность. И, конечно, не все так идет, как планировалось изначально.

Есть мнение, что Лукашенко по-прежнему рассматривает для себя возможность взойти на российский трон. Но что мы знаем из окружения Лукашенко? То, что там не отказались от идеи, что Россия победит в войне против Украины. Напротив, в элитах вокруг Лукашенко в спецслужбах верят в то, что Россия победит в этой войне, а Лукашенко, соответственно, станет победителем, который сможет получить свои необходимые трофеи. А самое главное, что будет уничтожена эта угроза демократической Украины.

— Вы говорите, что лукашенковские спецслужбы уверены, что Россия победит. Могли бы вы немного подробнее об этом рассказать? Я понимаю, что у вас есть свои источники в этих спецслужбах. О чем они еще говорят? Какое будущее они прочат Лукашенко и этой войне России против Украины?

— Если говорить о будущем режиме Лукашенко, то мы видим, что это уже переход в неосталинистскую модель.

Все должно быть под контролем режима. То, как выстраивается идеология, как она становится тоталитарной фактически с детских садов до университетов. То, что сейчас пропаганда продолжает накручивать эту угрозу со стороны Украины, Украина, НАТО собирается напасть на Беларусь, и поэтому нужно объединяться вокруг Лукашенко, вокруг его фигуры. Российские войска на территории Беларуси — это помощь, гарантия безопасности от возможных нападений со стороны Украины и НАТО. Это все нормализует войну, это готовит население Беларуси к возможности участия в военном конфликте, в войне против Украины.

Это создает синергию между тоталитаризмом в Беларуси и военизированностью, милитаризованностью. Плюс «русский мир», который становится все более выразительным. Но этот «русский мир» не просто концепция, которую принимает Лукашенко, которую он навязывает белорусам. Это делается за счет белорусской национальной идентичности, которой быстро сокращается простор для выживания в Беларуси.

И до 2020 года белорусскость была в определенном гетто. После того, как началась революция, особенно после войны, это пространство для белорусскости в Беларуси быстро сокращается. Это та валюта, которой Лукашенко платит Кремлю за политическую поддержку, чтобы он мог оставаться у власти.

— С другой стороны, все равно нет единой валюты, нет единого государства и вроде бы Лукашенко все же пытается держать дистанцию. Видите ли вы это? Можем ли мы говорить о том, что он сможет держать эту дистанцию, учитывая, насколько сильно он сейчас зависит от Путина?

— Лукашенко пытался удержать свои позиции по сближению с Россией до 2020 года. Можно было говорить, что он откладывал определенные решения, сопротивлялся, торговался с Россией. Но после 2020 года, после того как он уже полностью утратил легитимность (и народный, белорусский, и международный), эти процессы сближения стали значительно быстрее.

Мы видим, что за 2021 год, например, было расширено военное присутствие России в Беларуси, были подписаны новые интеграционные программы, позволившие России усилить контроль над территорией Беларуси, над целыми сферами управления государства, экономики Беларуси.

С начала войны Лукашенко не отказал Путину ни в одной просьбе, которую мы видели. Это дать территорию Беларуси для начала войны, предоставить инфраструктуру, вооружение, боеприпасы, когда необходимо. Сейчас проходят интенсивные тренировки с участием белорусских специалистов. Фактически ни одна просьба, которую Лукашенко получил от Путина, требования не были не выполнены. И это значит, что Лукашенко целиком является материальной частью этой войны.

В этом смысле говорить о том, что Лукашенко сохраняет долю суверенитета, абсолютно не приходится. Он делает то, что нужно Путину и это очень часто делается за счет национальных интересов Беларуси, я бы сказал, подрывая национальную безопасность Беларуси.

— Когда к власти впервые пришел Лукашенко, в Украине президентом стал Леонид Кучма. Это был 1994 год, произошло почти одновременно. В России это восприняли как шаг к возможному возобновлению союза этих трех стран. Они хотели так или иначе восстановить Советский Союз немного в другом формате, без коммунистической партии. А что пошло не так? Что пошло не так с Лукашенко и что пошло не так с Кучмой? Можно ли это проанализировать сейчас?

— На мой взгляд, достаточно простой ответ. Украина с самого начала сказала: «Мы европейское государство, хотим быть с Европой, мы устремлены туда. У нас есть своя национальная идентичность. Мы гордимся. Мы знаем, что она была в сложных условиях, мы будем ее восстанавливать». Это те темы, которые в то время для России были еще болезненными.

Но Россия не могла ничего поделать с этими проблемами, потому что была сама очень сильно ослаблена.

В отличие от Украины, пришедший к власти 1994 года Лукашенко фактически в самый сложный момент государственности, экономической ситуации в Беларуси сделал ставку на то, что он будет решать проблемы в Беларуси за счет отношений с Россией. Если это потребует интеграции с Россией (политической, экономической и т.п.), то он это будет делать. Если для этого понадобится давать больше пространства для русского языка, то он на это пойдет.

Россию это вполне удовлетворяло, она была готова оплачивать необходимые счета для вытягивания экономической модели Лукашенко, на самом деле абсолютно некомпетентной. И в 1990-е годы, пока еще был Ельцин, это срабатывало.

Кроме того, очень важно помнить, что Лукашенко всерьез рассматривал возможность того, что он может стать руководителем объединенного государства России и Беларуси. В 1998 г. было подписано соглашение о создании Союзного государства. Лукашенко свято верил в то, что он станет руководителем этого государства. Но была одна проблема: ровно через три дня после подписания этого соглашения Ельцин уходит и приходит Путин. И, конечно, у Лукашенко уже не было никаких шансов против того, чтобы победить Путина на тех выборах. И вся эта затея с союзным государством стала инструментом в руках не Лукашенко, а России, которую, мы сейчас видим, они реализуют во всю.

— Если смотреть немного примитивно на эту ситуацию, то Лукашенко должен очень плохо относиться к Путину — как к сопернику, который сломал все его планы, сломал все его надежды на то, что он станет главой этого союзного государства. Как вы думаете, можно ли такое утверждать?

— Поностью согласен. Это очень детальная и меткая характеристика их отношений. И мы знаем, что с 2000 года, когда им пришлось уже быть на одном уровне (и один президент, и другой президент), у них были очень сложные отношения. Лукашенко неоднократно обманывал, обводил вокруг пальца Путина, давал определенные обещания и после не выполнял, оскорблял его публично. Было видно, что у них отношения совершенно не дружелюбные друг с другом.

Но сейчас эти люди оказались в одной лодке и они вынуждены держаться друг за друга. И это большая проблема. Потому что Лукашенко не просто свое политическое будущее ставит на этот кон, он поставил будущее всего белорусского государства, белорусского народа. И вместе с российским кораблем, который быстро идет ко дну, он так же прицепил белорусскую лодку, которая так же, к большому сожалению, сейчас тянется ко дну.

— Были сообщения и в западных СМИ о том, что Лукашенко все же пытался летом, осенью вести какие-то переговоры с Западом. Об этом говорили европейские дипломаты. С помощью уже усопшего Владимира Макея, бывшего главы Министерства иностранных дел Беларуси, он хотел получить какие-то гарантии безопасности, возможно, для себя, для своей семьи, для своего бизнеса от европейских и американских дипломатов. Что вам известно об этой деятельности дипломатического корпуса Лукашенко?

— Да, мы знаем о том, что такие попытки были и они проходят все время. Так или иначе, Лукашенко пытается через своих дипломатов или определенных лоббистов заявить о том, что он хотел бы нормализации отношений.

Но он говорит именно о том, чтобы отношения международного сообщества, Запада и Лукашенко нормализовались. Он не говорит о том, что готов уходить с этой должности. Он будет держаться за нее своими синими пальцами до последнего. Он ни в коем случае не предлагает никаких шагов для того, чтобы сказать «давайте мы выпустим политических заключенных» или «давайте мы остановим участие в войне против Украины», и тогда найдем определенный алгоритм для решения наших проблем, нормализуем наши отношения.

Нет, Лукашенко вместо этого говорит: «Я прав, я прав во всем, принимайте меня таким, каким я есть и давайте забудем все наши проблемы. Давайте перевернем эту страницу, будем по-новому выстраивать отношения. Я не собираюсь менять ничего из того, что вам не нравится во мне. Принимайте меня таким, каким я есть».

Что касается гарантий безопасности. Я не слышал такого, чтобы он был готов отказаться от власти. Он по-прежнему верит в то, что он эту власть сохранит, потому что именно Владимир Путин его главный союзник и сейчас заинтересован в том, чтобы Лукашенко сохранял власть в Беларуси.

— Общаясь через своих дипломатов с представителями Европейского Союза или США, Лукашенко говорил: «Я такой, как я есть, и я вам ничего не обещаю, но давайте пусть у нас будут хорошие отношения»? Правильно ли я понял?

— Да, вы правильно понимаете, спасибо за подытоживание.

Но то, что я вижу в западных странах, Евросоюз, Соединенные Штаты говорят: «Нам недостаточно этих обещаний, нам недостаточно этих слов, мы хотим видеть действия». Тем более что те действия, которые может совершить Лукашенко, на поверхности, их не нужно особо выдумывать и вкладывать в них определенные ресурсы. Особенно если говорить о внутриполитическом кризисе в Беларуси: отпусти политических заключенных, останови репрессии, останови насилие против людей и это все будет оставаться. Но Лукашенко отказывается даже от этого.

— Мы видели огромные протесты в Беларуси, хотя они были мирными. Оказывалось огромное сопротивление этому режиму и мы видели, что есть большое намерение белорусов, чтобы их будущее было другим, без Лукашенко. Сейчас идет уже третий год, когда Лукашенко остается президентом. Те белорусы, которые не уехали, не были репрессированы, можно ли говорить, что они смирились со своей судьбой и готовы принимать Беларусь, какой угодно, даже частично оккупированной Российской Федерацией?

— Белорусы, конечно, с этим не смирились. Да, правда, что сотни тысяч уехали, уехали самые активные и инициативные, но за Светлану Тихановскую голосовали миллионы, а не сотни тысяч. И абсолютное большинство людей, которые выходили на протесты, остались в Беларуси.

Абсолютное большинство людей, голосовавших за Светлану Тихановскую именно как за кандидата перемен, которая выступает и продолжает выступать за новые выборы, сохранило свое неприятие Лукашенко как нелегитимного руководителя государства. Это тот человек, который ведет нас в прошлое и не дает нам развиваться.

Люди хотели бы вернуть власть народу. Это самая главная идея протеста 2020 года. Она не теряет актуальности и сегодня.

Вы правы в том, что сегодня этих протестов визуальных, заметных нет. И их нет по конкретной причине: режим сделал все, чтобы уничтожить их. Сегодня тысячи людей в тюрьмах именно по политическим мотивам. В стране — атмосфера страха, которая сковывает, парализует, не дает возможности выражать свои мысли открыто, как мы это видим в Украине.

Опять же напомню мою главную идею — это то, что Лукашенко является врагом демократической, свободной, европейской Украины. и он будет делать все для того, чтобы уничтожить эту модель, которая стала примером для белорусов, как можно жить в свободной, демократической стране.

— И российские, и белорусские военные вместе будут на учениях, которые будут проходить с 16 января. Как вы считаете, насколько велика вероятность того, что эти так называемые учения используют для того, чтобы наносить удары по территории Украины?

— Скопление российских войск и мобилизация белорусов… Все это приводит к тому, что повышается вероятность повторного вторжения в Украину с территории Беларуси. И так же сохраняется возможность (и она растет) того, что и белорусские военные также могут быть отправлены на эту войну.

Есть сценарий, когда еще не будет никакого вторжения, но, тем не менее, начнется конфликт. Украинские власти уже заявили, что оставляют за собой право на превентивный удар по территории Беларуси, если они будут видеть сосредоточение российских войск, когда будут видеть готовность к наступлению.

И мы понимаем почему. Потому что Украина очень сильно пострадала от наступления с территории Беларуси. Но если мы рассматриваем этот сценарий, его реализацию, то мы понимаем, что тогда территория Беларуси становится частью военного конфликта тоже. И это может в определенном смысле отвечать интересам Путина, который хотел бы, чтобы Беларусь была втянута в эту войну, чтобы конфликт сам по себе распространился.

Тогда у России было бы гораздо больше места для маневра и она не была бы ограничена только юго-востоком Украины. Она могла бы растянуть украинские силы на более широкий фронт.

Поэтому я думаю, что вероятность такого сценария повышается. Не могу сказать, что это произойдет как раз в ближайшие дни. Мне кажется, что российских войск на территории Беларуси для этого еще недостаточно.

Но мы приближаемся к первой годовщине войны и видим, что этот конфликт не показывает признаков того, что он сужается, что его территория и интенсивность снижается. Напротив, Путин будет стремиться к тому, чтобы победить, мы можем быть в этом уверены. И Лукашенко до сих пор показывает, что он остается единственным и самым лояльным союзником Путина в этой войне, соответственно, остается врагом не только белорусского народа, но и украинского.