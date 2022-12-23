Лукашенко опять собрался к Путину 23 декабря, 16:06 Александр Лукашенко (Фото:Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS)

Беларусский диктатор Александр Лукашенко снова едет к главе кремлевского режима режима Владимиру Путину.

Как сообщает близкий к Лукашенко пропагандистский Telegram-канал Пул Первого, 24 декабря самопровозглашенный «президент» Беларуси по приглашению Путина посетит подмосковный центр подготовки космонавтов. Ранее российский диктатор заявлял, что в 2023 году страна-агрессор собирается отправить к МКС космонавта из Беларуси.



Видео дня

После этого беларусский диктатор поедет на неформальную встречу в Санкт-Петербурге 26−27 декабря, в которой, кроме него и Путина, будут участвовать главы государств стран СНГ.



Лукашенко в 2022 году восемь раз встречался с Путиным, из них только один — в Минске (19 декабря).

Режим Лукашенко помогает режиму Путина вести полномасштабную войну против Украины, но беларусские военные не участвуют во вторжении. По данным британской разведки, в последнее время роли России и Беларуси в военном сотрудничестве поменялись — теперь беларусские военные инструкторы обучают российских мобилизованных.