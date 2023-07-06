Лукашенко заявил, что Беларусь даст «приют» монахам УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры 6 июля, 14:17 Диктатор Лукашенко (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В четверг, 6 июля белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что даст «приют» монахам из Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщает близкий к диктатору Telegram-канал Пул первого.

«Ни один монах без внимания в Беларуси не останется. Мы сделаем все, чтобы они нашли приют в Беларуси», — сказал он.



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На фоне поражений российской армии на поле боя Лукашенко заявил, что он «рассчитывает», что Россия победит в войне.

Диктатор заявил, что Россия является ближайшим союзником Беларуси, и это «ни для кого не секрет».

«Мы давно работаем над формированием единого союза. И мы все прописали», — сказал он.

4 июля Синод Белорусской православной церкви, которая относится к московскому патриархату, объявил о своей готовности «принять» монахов УПЦ МП, которые должны покинуть Киево-Печерскую лавру.

2 июля УПЦ МП сообщили, что их монахи должны освободить помещения мужского монастыря Киево-Печерской лавры до 4 июля, когда начнет работу комиссия по опечатыванию корпусов.

4 июля монахи и верующие УПЦ МП не пустили комиссию на территорию Нижней Лавры для проверки корпусов.

Представители УПЦ МП длительное время препятствовали началу работы комиссии Минкульта по инвентаризации имущества. В начале апреля они наконец допустили в помещение святыни комиссию Минкульта по приему-передаче государственного имущества. В то же время они продолжают проводить там богослужения.



Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко ранее заявлял, что монашеская жизнь в Лавре будет продолжаться, и заверил, что у Украины есть «план действий». Он заявил, что государство рассмотрит различные предложения по использованию Киево-Печерской Лавры в будущем.