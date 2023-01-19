Сумасшедшие фантазии диктатора. Лукашенко заявил, что Запад пытается «использовать» Украину против Беларуси, но она «пока держится» 19 января, 14:04 Диктатор Лукашенко (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Запад якобы пытается «использовать» Украину против Беларуси, но она «пока держится».

Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, сегодня безопасность Беларуси «еще важнее» из-за «замыслов» западных соседей.

«Не только Украины. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет — Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет. Хотя ее активно подталкивают наши западные соседи. Тоже знаете кто», — сказал Лукашенко в ходе встречи с главой МИД страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым.

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19 декабря Александр Лукашенко и российский диктатор Владимир Путин провели переговоры в Минске. Через несколько дней, 24 декабря, самопровозглашенный президент Беларуси прилетел в Москву.

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев отмечал, что Лукашенко и Путин обсудят более широкое вовлечение Беларуси в войну.

23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для нового вторжения на север Украины. Однако пока нет доказательств активной подготовки ударных сил в Беларуси к наступлению.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что в феврале 2023 года Россия может пойти в новое большое наступление. В частности, эти действия могут начаться с территории Беларуси по направлению к Киеву.

В свою очередь, спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 27 декабря сообщил, что на территории Беларуси не формируется наступательная группировка, а Украина контролирует ситуацию.