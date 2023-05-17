Смерть Лукашенко может обернуться для Путина потерей Беларуси — экс-спичрайтер диктатора 17 мая, 19:09 Александр Лукашенко в Минске, 16 маям2023 года (Фото:Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Бывший спичрайтер российского диктатора Аббас Галлямов в интервью Radio NV заявил, что смерть белорусского диктатора Александра Лукашенко может обернуться для российского диктатора Владимира Путина потерей Беларуси.

«Очень велик шанс потерять Беларусь. Конечно, все будет зависеть от того, что дальше будет происходить», — сказал Галлямов, отвечая Radio NV на соответствующий вопрос.

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В то же время, он добавил, что не исключен благоприятный для Путина вариант захвата власти в Беларуси человеком, «даже более зависящим от Кремля», который «вступит в войну с Украиной», но отметил, что шансов на это «ничтожно мало».

«Потому что с учетом общественных настроений в Беларуси, которые мы видели в 2020 году, очевидного нежелания белорусских силовиков воевать с Украиной, на черта оно им сдалось? Они же видят, как украинцы воюют, ради чего кровь проливать? Путинская армия теоретически могла поверить в эту российскую пропаганду, а белорусам-то что с того? И белорусов НАТО не пугает в принципе. Поэтому они не поверят в эту историю. Соответственно, приказ, отданный белорусским силовикам „давайте, начинаем войну“, может обернуться путчем», — объяснил бывший спичрайтер Путина.

Галлямов отметил, что, учитывая, что «Путин уже последние дни доживает», шансов на то, что Беларусь станет независимой от России демократией, больше «на порядок», чем шансов, что Беларусь захочет присоединится к войне и поддержать Путина.

Лукашенко с мая гораздо реже появляется на публике.

Он присутствовал на параде в Москве 9 мая, но не смог пройти несколько сотен метров до места возложения цветов вместе с Путиным и президентами Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, а также премьером Армении. Также на его руке был замечен бинт, а по возвращении из Москвы он неожиданно не выступил с традиционной речью на площади Победы.



Позже заместитель главы комитета госдумы России «по делам СНГ» Константин Затулин заявил, что Лукашенко «просто заболел».



По словам заместителя главы Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушко, у диктатора мог развиться инфекционно-аллергический миокардит.

15 мая белорусские пропагандисты опубликовали фото диктатора Александра Лукашенко, на нем у самопровозглашенного «президента» забинтована рука.