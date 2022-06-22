Кулеба отреагировал на решение главы МИД Италии покинуть партию из-за позиции соратников по поддержке Украины 22 июня, 16:34 Цей матеріал також доступний українською Кулеба поблагодарил своего итальянского коллегу Луиджи Ди Майо за порядочность (Фото:МИД Украины)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил своего итальянского коллегу Луиджи Ди Майо за порядочность после его решения покинуть свою партию из-за разногласий касательно поддержки Украины на фоне полномасштабного вторжения России.

«Я благодарен итальянскому коллеге Луиджи Ди Майо за его порядочность. Италия выбрала правильную сторону истории, ведь поддержка Украины — это единственный способ приблизить мир к Европе», — написал он в своем Twitter.

Видео дня

Кулеба добавил, что отказ Украине в поддержке только побудит Россию продолжать войну и расширять ее за пределы страны.

Накануне глава МИД Италии Луиджи Ди Майо зявил, что покинул свою партию Движение 5 звезд. Он раскритиковал позицию части M5S касательно войне в Украине, в частности, бывшего премьер-министра Джузеппе Конте.

«Мы обязательно должны были выбрать, с какой стороны истории быть — с Украиной на которую напали, или со страной-агрессором Россией. Позиции некоторых лидеров М5S рисковали ослабить нашу страну», — сказал глава МИД Италии.

Среди сторонников Конте в политической силе был широко распространен скептицизм в отношении позиции, которую следует занять в отношении войны России против Украины. Он также распространялся на вопрос оказания военной помощи Украине и поставок оружия Киеву.

Ди Майо является сторонником нынешнего премьер-министра страны Марио Драги, который поддерживает Украину на пути ее борьбы с войсками РФ, а также стремление Киева в ЕС.





Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.