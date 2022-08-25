Глава МИД Италии посетил Ирпень и встретился с Зеленским

25 августа, 17:21
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Луиджи Ди Майо в Украине, 25 августа 2022 года (Фото:Luigi Di Maio / Facebook)

Луиджи Ди Майо в Украине, 25 августа 2022 года (Фото:Luigi Di Maio / Facebook)

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в четверг, 25 августа, приехал в Украину.

Как сообщает ANSA, у Ди Майо запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским и своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Министр посетил Ирпень Киевской области и увидел следы военных преступлений российских оккупантов. Он подчеркнул, что украинцы защищают не только себя, а и свободу всей Европы, и мир должен выбрать, на чьей он стороне.

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«Здесь, в Ирпене, разрушенный, стертый с лица земли город, а в Италии до сих пор есть те, кто отрицает факты, совершенные российскими войсками и Путиным», — сказал Ди Майо.

https://www.facebook.com/LuigiDiMaio/posts/pfbid0gEqGRzmoLfsPsgLvkrESbi4vLhqyCvfvDgJZ9mQETWnmjefp4a56Gec18HBEhQfLl

Президент Владимир Зеленский в Facebook написал, что Италия стала одной из ведущих стран, поддержавших Украину и вынужденных переселенцев. Он поблагодарил Ди Майо за визит, а итальянское правительство и общество — за поддержку независимости нашей страны.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/637723620903453

В июне Луиджи Ди Майо зявил, что покинул свою партию Движение 5 звезд. Среди сторонников бывшего премьер-министра Джузеппе Конте в политсиле был распространен скептицизм в отношении позиции, которую следует занять в отношении войны России против Украины. Он также распространялся на вопрос оказания военной помощи Украине и поставок оружия Киеву.

https://www.youtube.com/embed/iV-ZVlyvgMk
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Италия Киевская область МИД Италии Владимир Зеленский Ирпень Война России против Украины

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