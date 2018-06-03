Lufthansa показала киевскую Русановку в ролике к чемпионату мира по футболу в России

Немецкая авиакомпания Lufthansa опубликовала в Facebook ролик Russland-2018. Видео приурочено к чемпионату мира по футболу в России. Кадры на видео - из спального района Киева.
В рекламном ролике двое мужчин под русскую народную песню Калинка-малинка смотрят на водоканал в спальном районе.
"В этом году не на далекой Копакабане, а в России. Здесь тоже есть хорошие уголки" - сообщают в видео.
Из ролика видно, что его снимали на Русановке в Киеве.
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