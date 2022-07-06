От Leopard к Оплоту. Пять лучших боевых танков мира 6 июля, 16:22 Сюжет Главные особенности танков Leopard 2А6 — высокое качество и надежность. (Фото:Bundeswehr-Fotos)

НВ рассказывает о характеристиках пяти лучших боевых танков в мире, среди которых есть и украинский БМ Оплот.

Богдан Тузов журналист

Остальные четыре танка, возможности которых описаны в статье, немецкие Leopard 2А6, французские AMX-56 Leclerc, американские M1A2 SEP V2 Abrams и израильские Merkava Mk4.

Отметим, что в июне СМИ сообщали, что власти Германии не разрешилиа Испании передать Украине 40 боевых танков Leopard-2 — более раннюю модификацию этих танков. В этом же месяце стало известно, что Словакия не достигла согласия с Германией о поставках в Украину танков Т-72 с заменой их на немецкие Leopard 2A4.

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Leopard 2А6 ( Германия)

Танкостроители из Германии давно славятся как производители крепкой, технологически совершенной и функциональной боевой техники.

Главная особенность Leopard 2А6 — это, в первую очередь, высокое качество и надежность. Благодаря этому сейчас немецкие специалисты являются законодателями моды в области танкостроения.

Леопард может вести позиционные бои и выполнять боевые задания в тесном взаимодействии с другими войсками.



Постоянная модернизация боевой машины положительно отражается на характеристиках танка. В последней модификации машина получила модульную защиту от кумулятивных снарядов, увеличенную стабилизацию танка при движении, а также улучшилась компоновка вооружения и размещения боеприпасов.

Все танки серии Леопард 2 могут быть технически модернизированы до уровня Леопарда 2A7.

Фото: Bundeswehr-Fotos

Обновленный танк оснащен противофугасной и противоминной защитой корпуса. Разработан новый, усовершенствованный комплект защиты от кумулятивных снарядов, выдерживающий значительное количество попаданий из РПГ. Экипаж дополнительно защищен капсулой, которая изолирует его от танка, что позволяет сохранить жизнь экипажу в экстренных ситуациях.

Танк оснащен системой кондиционирования. Это положительно отражается на эффективности экипажа в жаркие дни. Система кондиционирования может работать автономно без перерыва в течение 24 часов. Стрелок и командир боевой машины получили в качестве навигационного оборудования новые тепловизоры 3-го поколения. Для водителя Леопарда установлены камеры ночного видения, которые транслируют изображение на мониторы.

Особого внимания заслуживает немецкая система управления огнем EMES 15, ставшая прототипом для создания и установки подобных конструкций на ОБТ (основной боевой танк) ведущих танкостроителей мира, в том числе и на Abrams M1A2. Да, система управления огнем (СУО) танка Leopard 2A6 позволяет вести высокоточную стрельбу в любое время суток, с места и в движении, наводчиком или командиром танка. При этом поступление и обработка всех необходимых данных для выстрела занимают всего 4 секунды.

СУО EMES 18 позволяет танку Leopard 2А6 поразить движущуюся цель с первого выстрела в то время, когда он сам двигается по пересеченной местности. Вспомогательное вооружение БМ Leopard 2А6 представлено немецкими едиными пулеметами MG3 (модернизированная версия известного пулемета MG времен Второй мировой войны) калибра 7,62 мм, один из которых спарен с главным орудием танка, а второй устанавливается на люке заряжающего и может быть использован как зенитный.

AMX-56 Leclerc ( Франция)

Фото: 7th Army Training Command from Grafenwoehr

Человека-заряжателя в танке Leclerc заменили системой автоматической перезарядки с темпом стрельбы до 12 снарядов в минуту. Конвейер зарядки сокращает экипаж до трех человек — командира, наводчика и механика-водителя. Leclerc оснащен пулеметом 50-го калибра, который спарен с основным калибром.

Основным новшеством в защите стала модульная конструкция брони, навешивающаяся на боевую машину. Считается, что это позволит легко заменять поврежденные и простреленные модули, ремонтировать танк в полевых условиях и модернизировать в течение срока службы, монтируя новые секции с более эффективной защитой.

Наконец, в корму башни вмонтирована гранатометная установка Galix-13, включающая в себя два блока по бортам на девять 80-мм мортир. Галикс способен использовать разные боеприпасы. Комплект гранат составляет четыре дымовых заряда, создающих 30−50-метровый занавес в видимом и ИК-диапазоне, две тепловые ловушки, выстреливающиеся вверх для отвлечения ПТУР с тепловыми головками самонаведения, и три противопехотные гранаты весом по 5 кг, каждая из которых при разрыве дает по сотне осколков в радиусе 15−30 м вокруг танка.

С системой управления огнем связаны восемь перископических приборов командира, обеспечивающих полный круговой обзор, и три — наводчика. Эти приборы служат не только для обнаружения целей, но и для наведения пушки на них. Обнаружив цель, нажатием кнопки на приборе можно автоматически развернуть башню и пушку в направлении линии визирования.

В то же время командир может продолжать поиск целей при ведении огня, передавая их в прицел наводчика.

Танк оборудован контролирующей системой динамического согласования линии прицеливания с осью ствола. Эта система служит для учета изгиба ствола при нагревании. Система управления огнем рассчитывает и автоматически компенсирует отвод ствола.

При весе 60 тонн танк Leclerc на 10 тонн легче, чем большинство западных основных боевых танков. Это дает множество преимуществ: хорошее соотношение мощности к весу, меньшее давление на грунт, превосходное ускорение и сравнительно высокая максимальная скорость — 72 км в час. Благодаря мощному двигателю и уменьшенному весу танк обладает превосходной проходимостью, подвижностью и маневренностью. В расходе топлива Leclerc гораздо экономичнее многих других танков. Он может проехать 547 км без дозаправки по сравнению с 418 км Abrams. Это снижает трудности с материально-техническим обеспечением танка.

Критики утверждают, что Leclerc достаточно сложные в обслуживании. Защитники французской машины настаивают на том, что эти проблемы возникали на ранних стадиях производства.

M1A2 SEP V2 Abrams ( США)

Фото: 7th Army Training Command from Grafenwoehr

M1A2 SEP V2 Abrams — это последняя и наиболее продвинутая цифровая модификация танка М1 Абрамс.

Главным отличием M1A2 SEP V2 от более ранних модификаций танка Abrams является высокий уровень насыщения современными электронными системами, среди которых усовершенствованное программное обеспечение системы управления огнем, цветные цифровые экраны для отображения тактической обстановки, усовершенствованный электрооптический прицел с инфракрасными каналами, а также ряд других технологий по программе Боевые системы будущего.

Боевая машина оборудована независимым тепловизионным прибором кругового обзора командира (CITV) — это тепловизионная система II поколения, обеспечивающая командиру улучшение возможностей поиска и уничтожения целей. Система позволяет осуществлять командиру танка круговой обзор поля боя без поворота башни, в то время как наводчик может вести наблюдение, прицеливание и огонь в своем секторе по намеченным целям.

По оценкам американских специалистов, это позволяет увеличить боевую скорострельность с танка М1А2SEP на 30% по сравнению с танком М1А2.

Также система может работать как резервный прицел наводчика.

Интегрированный дисплей водителя — обеспечивает управление танком с использованием навигационной информации, выводимой на экран монитора водителя от спутниковой и инерционной систем навигации.

Среди особенностей M1A2 SEP V2 также следует отметить и оснащение танка усовершенствованной броней третьего поколения, главным преимуществом которой является отказ от наполнителя из обедненного урана без потери высокого уровня защищенности. Абрамс обладает мощным пассивным комбинированным лобовым бронированием, что обеспечивает комплексную защиту как от кинетических так и от кумулятивных угроз.

Движение боевой машины обеспечивается газотурбинным двигателем AVCO Lycoming AGT — 1500, благодаря которому танк M1A2 SEP V2 способен разогнаться до скорости 30 км/ч всего за 6 секунд. К тому же, по сравнению с танковым дизельным двигателем аналогичной мощности, газотурбинный двигатель модели Abrams выделяется меньшей массой, высокой технологичностью и надежностью, небольшой токсичностью отходящего газа и невысоким уровнем издаваемого шума, а также легким запуском в условиях низких температур.

Для танка был разработан специальный Танковый набор для выживания в городе — Tank Urban Survival Kit (TUSK). Комплект монтируется на моделях Abrams M1A1 и М1А2. Эффективность действия танков в городских условиях повышается путём улучшения их огневых качеств и за счет усиления бронирования. Так, защитные свойства танка увеличиваются при установке комплекса динамической защиты ARAT, способного обеспечить дополнительную защиту бортов корпуса от кумулятивных выстрелов.

Корма прикрывается специальной противокумулятивной решеткой, а для улучшения противоминной защиты танка под его днищем устанавливаются дополнительные панели комбинированной брони.

Поскольку применение танковой пушки в городе в целом малоэффективно, в работе над улучшением огневой мощи механизма ставка была сделана на пулеметное вооружение. В частности, пулеметы заряжающего и командира оснащаются тепловизионными прицелами и системой дистанционного управления.

Также учитывается тот факт, что в городских условиях танкам приходится действовать в тесном содействии с пехотой: комплект TUSK предусматривает специальную гарнитуру для связи с сопровождающими БМ пехотными подразделениями.

Главное преимущество Танкового набора для выживания в городе перед другими подобными разработками состоит в том, что его монтаж может быть произведен в кратчайшие сроки собственными силами экипажа.

Merkava Mk4 ( Израиль)

Фото: IDF Spokesperson Unit

Система управления огнем танка Меркава Мk 4 включает в себя усовершенствованный тепловизионный канал и автоматический прибор сопровождения цели. Машина оборудована стабилизированным панорамным прицелом. Танк имеет израильскую боевую систему управления Elbit Systems BMS, централизованную систему, которая получает данные от подразделений и БПЛА, которые отображаются на цветном дисплее, а также передаются другим подразделениям в шифрованном виде с BMS на поле боя.

Зарядка пушки обеспечивается полуавтоматической системой, использующей электрический полуавтоматический револьверный барабан на 10 снарядов. Каждый из 48 снарядов, размещенных в танке Mk 4, упакован в защитный контейнер для предотвращения взрыва при попадании в танк.

Также на танк установлен более мощный 12,7 мм пулемет для борьбы с легкой бронетехникой.

В кормовой части танка установлена камера для обеспечения водителя заднего вида при маневрировании танка.

Представители Министерства обороны Израиля заявили, что изюминкой танка Merkava остается его защита, включая системы распознавания и предупреждения об угрозе электромагнитного облучения. Они сообщили, что танк Mark IV оснащен специальной модульной броней. В случае поражения одного из модулей он может быть заменен без продолжительного ремонта. Также преимуществом модульного бронирования является простота его модернизации при необходимости усовершенствовать бронезащиту танка.

Также на танке Mark IV впервые в израильском танкостроении был установлен комплекс активной защиты Trophy. Этот комплекс предназначен для защиты танка от ПТКР и противотанковых гранатометов. Режим работы комплекса автоматически, а сопровождение целей происходит радиолокационным методом. Защищается сектор 360 °. Четыре радиолокационные станции, расположенные по периметру башни, непрерывно излучают электромагнитные волны. На дальности до 100 м РЛС обнаруживает противотанковый снаряд противника и выдает команду на его уничтожение.

БМ ОПЛОТ ( Украина)

Фото: VoidWanderer

Усовершенствованный танк БМ Оплот является основным боевым танком, предназначенным для решения широкого спектра боевых задач в наступлении и обороне, днем и ночью, в различных климатических и дорожных условиях, в условиях применения противником оружия массового поражения, а также способен преодолевать водные препятствия по дну.

Танк вооружен гладкоствольной пушкой калибра 125 мм, стабилизированной в двух плоскостях, спаренным с пушкой пулеметом КТ-7,62 или ПКТ калибра 7,62 мм, и зенитно-пулеметной установкой с зенитным пулеметом калибра 12,7 мм, управляемой командиром изнутри танка пр закрытой крышке люка. Перезарядка пушки производится с помощью автоматического механизма зарядки, в конвейере которого размещается 28 выстрелов. Гладкоствольная пушка позволяет вести огонь не только штатными снарядами, но и противотанковыми управляемыми ракетами.

В боекомплект танка входят выстрелы с бронебойными, кумулятивными, осколочно-фугасными снарядами и управляемые ракеты.

Установленное на танке вооружение — система учета изгиба пушки, современные системы управления огнем и прицельные средства, механизм зарядки — в комплексе, обеспечивают быстрое обнаружение, распознавание и поражение целей с высокой скорострельностью и точностью.

Фото: VoidWanderer

Установленные на танке средства связи обеспечивают надежную речевую связь между членами экипажа, а также радиообмен языковой и цифровой информацией между вооруженными силами танкового подразделения в системе тактического управления войсками.

Установленная радионавигационная аппаратура позволяет определять собственные координаты, координаты других танков, параметры маршрутных точек движения, указывать механикам-водителям направление движения по заданному маршруту.

Особенностью визуального канала наблюдения является наличие трех степеней увеличения — 1,2×6,0х и 12,0х.

Это позволяет ускорить процесс поиска и обнаружения целей. Для быстрого осмотра и обнаружения участков возможного нахождения противника служит первая степень увеличения 1,2х, обеспечивающая большое поле зрения прицела в пределах не менее 30 °. Для выявления и распознавания целей предназначены второй и третьей ступени увеличения 6,0х и 12х.

Наличие 12-кратного увеличения визуального канала обеспечивает обнаружение целей на дальностях, превышающих дальность прицельной стрельбы противника, а также возможность точного прицеливания, особенно при стрельбе в процессе движения танка. Для поиска целей в ночное время суток и при затрудненных метеоусловиях используется тепловизионный канал наблюдения.

Кроме того, с помощью приборов управления прицела командир имеет возможность при работе с тепловизионным каналом вывести изображение на прицел у наводчика. Комплекс обеспечивает командиру танка независимый круговой поиск целей в любое время суток и при любых погодных условиях возможность контролировать работу наводчика, а при необходимости вести огонь из пушки и спаренного с ней пулемета, в том числе и управляемыми снарядами.

По своим характеристикам комплекс ПНК-6, являющийся комбинированным прицелом второго уровня, не уступает лучшим зарубежным аналогам, имея при этом в отличие от зарубежных аналогов возможность управлять управляемым вооружением через тепловизионный канал прицела наводчика.

Фото: VoidWanderer

Оплот оборудован системой учета изгиба ствола пушки при нагревании, что обеспечивает измерение изгиба ствола пушки в двух плоскостях и выработку корректирующих сигналов, пропорциональных величине изгиба в каждой из плоскостей для передачи в баллистический танковый вычислитель.

Танк имеет комбинированную броню и встроенную динамическую защиту.

Применение композитной брони и разнесенной многослойной брони обеспечивает экономию массы танка до 5…10% (при равной бронестойкости танка) при незначительном увеличении габаритов танка. Для предотвращения пробития корпуса и башни боеприпасами с тандемными боевыми частями применена противотандемная встроенная динамическая защита нового поколения Дуплет, оснащенная устройствами кумулятивной защиты украинского производства.

Для срыва наведения противотанковых управляемых ракет противника с полуавтоматическими системами наведения по инфракрасным координаторам, а также для создания помех системам управления огнем с лазерными дальномерами или подсветкой, на танке установлен комплекс оптико-электронного противодействия с аппаратурой управления.

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