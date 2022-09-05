Применяемое в Украине лучшее российское оружие содержит низкотехнологичные компоненты — NYT 5 сентября, 00:44 Точка У и военный солдат, Харьковская обл. 23 апреля 2022 (Фото:Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Лучшее высокоточное оружие в российском арсенале, которое применяют оккупанты на войне в Украине, содержит устаревшие низкотехнологичные компоненты. Это технологии десятилетней давности от самых ранних моделей.

Об этом пишет The New York Times.



Отмечается, что офицеры СБУ, работающие с частными аналитиками, собирают разорвавшиеся в Украине части российских ракет, чтобы разгадать секреты врага.

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Исследователи, изучавшие электронику новых российских крылатых ракет и ударных вертолетов, были удивлены, обнаружив, что в них используются технологии десятилетней давности от ранних моделей.

«Оружие является лучшим в российском арсенале. Но оно содержала достаточно низкотехнологичные компоненты, по словам аналитиков, которые их исследовали, в частности, уникальную, но базовую спутниковую навигационную систему, которая также была обнаружена в другом военном снаряжении», — пишет издание.

Исследовательская группа Conflict Armament Research изучила российскую технику в июле по приглашению правительства Украины.

Исследователи также обнаружили, что оружие, используемое Россией в Украине, часто базируется на западных инновациях, несмотря на санкции, введенные еще в 2014 году.

"Российское управляемое оружие полно нероссийских технологий и компонентов, а большинство задокументированных нами компьютерных чипов было изготовлено западными странами после 2014 года", - заявил исследователь Дэмиен Сплитерс.

Как Россия получила эти детали, непонятно, пишет издание.

Исследователи обнаружили, что российские инженеры использовали определенные полупроводники конкретных западных производителей не только в боеприпасах, но и в беспилотниках-разведчиках, оборудовании связи, авионике для вертолетов и других товарах военного назначения.

Исследователи изучили остатки трех типов российских крылатых ракет, включая новейшую и совершенную модель Х-101, а также новейшую управляемую ракету Торнадо-С. Все они содержали идентичные компоненты с маркировкой SN-99, оказавшиеся приемниками спутниковой навигации, необходимыми для полета ракет.

По словам Сплитерса, использование Россией тех же компонентов показывает узкие места в ее цепочке поставок. Он отметил, что ограничение поставок компонентов SN-99 замедлит способность Москвы пополнять свои уменьшающиеся уменьшаемые запасы управляемого оружия.

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