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Лучше этого не слышать: Лукашенко рассказал о "бурном" споре с Путиным из-за газа и своих извинениях

Сегодня, 16:47
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По словам Лукашенко, обсуждение цены на газ проходило в "некрасивой форме"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что обсудил со своим коллегой Владимиром Путиным цены на газ в Санкт-Петербурге за закрытыми дверями.

Соответствующий спор между политиками возник во время заседания саммита Евразийского экономического союза, однако глава Кремля отказался продолжать его в присутствии СМИ.

По словам Лукашенко, продолжавшееся после этого обсуждение ценообразования для газа было таким "бурным", что ему потом пришлось извиняться.

"Да, удалось (обсудить цену на газ для Беларуси - ред.) в такой некрасивой форме, что потом пришлось извиняться перед хозяином встречи. Очень бурное было объяснение. Вам лучше не слышать этого", - рассказал белорусский лидер.

Ранее сообщалось, что между президентами Беларуси и РФ Александром Лукашенко и Владимиром Путиным вспыхнул спор из-за цены на газ, который глава Кремля предпочел продолжить без присутствия СМИ.

Теги:   Александр Лукашенко Беларусь Газ Владимир Путин Россия

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