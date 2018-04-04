Лучше, чем война, но хуже, чем объединение. Чего ждать от апрельской встречи лидеров двух Корей

27 марта должна состояться первая за 10 лет встреча лидеров КНДР и Южной Кореи.

НВ рассказывает, как оценивают перспективы встречи Ким Чен Ына и Мун Чже Ина.

Дипломатические успехи южнокорейского президента и его рейтинг

Переговоры с Пхеньяном называют самым большим успехом южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, пишет CNN.

В 2017 году Мун Чжэ Ин заявлял, что хочет, чтобы его запомнили как лидера, "который построил мирные отношения между Севером и Югом". Его первые шаги в этом направлении оказались весьма успешными - Северная Корея впервые в истории приняла участие в Олимпиаде в Пхеньяне и даже создала вместе с Южной Кореей объединенную хоккейную команду. В то же время, Мун Чжэ Ин тесно сотрудничает с США, в частности, он одобрил развертывание системы ПРО США в прошлом году, несмотря на протесты местных жителей.

Здание в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями для проведения переговоров на высоком уровне / Фото: EPA

"Мун поддерживает тесную координацию с Соединенными Штатами и ищет небольшие конкретные шаги для ослабления напряженности, но не ожидает, что просто изменит поведение Севера посредством контактов", - считает Роджер Бэйкер, вице-президент по стратегическому анализу Stratfor, - "Его желание состоит в том, чтобы уменьшить предчувствие неизбежной войны и перейти к контактам, гораздо более скромная цель".

В Южной Корее рейтинг одобрения Мун Чжэ Ина очень высок и составляет 60-70%.

"Пока это так, но, если все развалится и мы увидим возобновления напряженности на полуострове, он потерпит серьезный урон", считает Оливер Хотэм, эксперт Korea Risk Group.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин хочет, чтобы его запомнили как лидера, "который построил мирные отношения между Севером и Югом" / Фото: EPA

В то же время Анвита Басу, аналитик из Economist Intelligence Unit, считает, что у большинства южнокорейцев настолько низкие ожидания прогресса на Севере, что, если не начнется война, "его авторитет не пострадает от исхода переговоров".

Бэйкер из Stratfor согласен с тем, что провал в переговорах не должен сильно навредить Мун Чжэ Ину, но думает, что оппозиция попытается извлечь выгоду из любой неудачи. По его мнению, крах переговоров не навредит Мун Чжэ Ину в долгосрочной перспективе, но может сорвать его планы на ближайшее время, среди которых пересмотр Конституции, который позволит избираться на пост президента на два срока вместо одного, и сокращение возрастного ценза голосования до 18 лет.

Реален ли объявленный Ким Чен Ыном курс на денуклеаризацию?

После Олимпиады в Пхенчане во время встречи с представителями Южной Кореи Ким Чен Ын впервые объявил о готовности свернуть северокорейскую ядерную программу. Он также объявил, что хочет урегулировать отношения с Южной Кореей и начать "новую историю объединения родины".

Приглашение Мун Чжэ Ину посетить Северную Корею Ким Чен Ын передал еще во время олимпиады - через свою сестру, которая входила в состав северокорейской делегации.

О своем намерении взять курс на денуклеаризацию северокорейский диктатор заявил также во время недавней встречи с президентом Китая Си Цзиньпином. В этот раз он упомянул об условии встречных шагов со стороны США и Южной Кореи.

"Проблема денуклеаризации Корейского полуострова может быть решена, если Южная Корея и Соединенные Штаты будут благожелательно реагировать на наши усилия, а также создавать атмосферу мира и стабильности, принимая последовательные и синхронные меры для установления мира", - сказал Ким Чен Ын.

По мнению некоторых экспертов, это может быть плохим признаком.

"В заявлении Кима о денуклеаризации появились предварительные условия, которые очень похожи на предварительные условия, из-за которых предыдущие переговоры потерпели неудачу", - передает The Guardian слова Дугласа Паала, главы азиатской программы Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне, округ Колумбия.

А Кевин Радд, бывший премьер-министр Австралии и президент Asia Society Policy Institute сказал CNN, что заявление Ким Чен Ына о денуклеаризации воспринимается неправильно.

"У северокорейской переговорной позиции есть одна основная цель - выживание режима. Учитывая, что они потратили последние 25 лет на создание ядерного средства устрашения, трудно поверить, что северокорейцы готовы от него отказаться", - считает Радд, - "Этот язык (риторика денуклеаризации - ред.) не нов, он существует уже довольно долгое время, и главной его особенностью является высокая условность".

Как относятся к урегулированию северокорейской проблемы Китай, Япония и США

Недавняя встреча Ким Чен Ына с СИ Цзиньпином стала первой встречей главы Северной Кореи с влиятельным мировым лидером.

После встречи оба отчитались об "искренних и дружественных" двусторонних переговорах.

"Мы согласились с тем, что дальнейшее развитие традиционной дружбы между КНДР и КНР соответствует интересам обеих сторон", - сказал Си Цзиньпин.

Президент Китая также принял приглашение Ким Чен Ына посетить Пхеньян в удобное время.

По мнению экспертов, поездка продемонстрировала потепление в отношениях Китая и Северной Кореи.

Аналитики также подчеркивают растущую роль Китая в урегулировании отношений крупнейших стран мира с КНДР.

"Будучи первым лидером, который принял Ким Чен Ына, Си Цзиньпин решительно демонстрирует, кто является "боссом" в северо-восточной Азии. До сих пор Китай мог позволить США управлять процессом [переговоров с КНДР]. Очевидно, теперь Си Цзиньпин решил, что Китаю пора самому определять этот процесс и обсудить с Ким Чен Ыном напрямую, как он видит его ход", - цитирует The Guardian мнение Майкла Коврига, эксперта по северо-восточной Азии из Международной кризисной группы - независимой организации, деятельность которой направлена на предотвращение и сдерживание международных конфликтов.

"Си не согласился бы на эту встречу, если бы китайцы не были искренне обеспокоены предстоящими встречами на высшем уровне и не хотели сыграть какую-то роль", - передает The Guardian слова профессора Национального университета Пусан в Южной Корее Роберта Келли.

После встречи Ким Чен Ына с Мун Чже Ином планируется встреча северокорейского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Согласно заявлению Белого дома, эта встреча должна состояться в мае, но сообщений о точной дате пока не было.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что, хотя встреча Ким Чен Ына с президентом Китая прошла "очень хорошо", необходимо сохранять максимальное давление на КНДР.

В то же время, США по просьбе Сеула согласились отсрочить проведение совместных военных учений на время проведения Олимпиады в Пхенчане на начальных этапах потепления отношений между двумя Кореями.

С недоверием относится к северокорейской риторике и Япония. Премьер этой страны Синдзо Абэ собирается встретиться с Трампом во Флориде еще в апреле, вероятно, чтобы поделиться с ним опасениями по поводу предстоящей встречи президента США с лидером КНДР.

Синдзо Абэ уже заявил, что намерен на встрече с Трампом поднять тему похищений Северной Кореей японских граждан. В 2002 году КНДР признала, что в период 1970-1980 годов похитила 13 граждан Японии с целью подготовки шпионов. В свою очередь японские власти полагают, что похищенных было гораздо больше.

НВ