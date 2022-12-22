Разновидность пыток. Россия устраивает фальшивые «обмены» для украинских пленных — Лубинец
Дмитрий Лубинец (Фото:t.me/dmytro_lubinetzs)
Россия иногда намеренно вывозит украинских пленных якобы на обмен, а затем возвращает в колонию и заявляет, что Украина «отказывается их менять».
Об этом говорится в сообщении Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram в четверг, 22 декабря.
«Представитель Уполномоченного рассказал, что украинских пленных порой намеренно вывозят якобы на обмен, а затем возвращают в колонию и говорят, что Украина отказывается их менять», — говорится в сообщении.
Лубинец добавил, что Украина рассматривает это как разновидность пыток.
«Украина не отказалась ни от одного человека, предложенного российской стороной на обмен», — говорится в сообщении.
Омбудсмен добавил, что кроме того, Украина постоянно поднимает вопрос об обращении с пленными на международном уровне.
«Благодаря этому давлению условия содержания в последнее время улучшились. Об этом свидетельствуют и вернувшиеся из плена», — заявил он.