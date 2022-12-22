Разновидность пыток. Россия устраивает фальшивые «обмены» для украинских пленных — Лубинец 22 декабря, 15:18 Дмитрий Лубинец (Фото:t.me/dmytro_lubinetzs)

Россия иногда намеренно вывозит украинских пленных якобы на обмен, а затем возвращает в колонию и заявляет, что Украина «отказывается их менять».

Об этом говорится в сообщении Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram в четверг, 22 декабря.

«Представитель Уполномоченного рассказал, что украинских пленных порой намеренно вывозят якобы на обмен, а затем возвращают в колонию и говорят, что Украина отказывается их менять», — говорится в сообщении.

Видео дня

Лубинец добавил, что Украина рассматривает это как разновидность пыток.

«Украина не отказалась ни от одного человека, предложенного российской стороной на обмен», — говорится в сообщении.

Омбудсмен добавил, что кроме того, Украина постоянно поднимает вопрос об обращении с пленными на международном уровне.

«Благодаря этому давлению условия содержания в последнее время улучшились. Об этом свидетельствуют и вернувшиеся из плена», — заявил он.