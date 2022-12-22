Разновидность пыток. Россия устраивает фальшивые «обмены» для украинских пленных — Лубинец

22 декабря, 15:18
Поделиться:
Дмитрий Лубинец (Фото:t.me/dmytro_lubinetzs)

Дмитрий Лубинец (Фото:t.me/dmytro_lubinetzs)

Россия иногда намеренно вывозит украинских пленных якобы на обмен, а затем возвращает в колонию и заявляет, что Украина «отказывается их менять».

Об этом говорится в сообщении Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram в четверг, 22 декабря.

«Представитель Уполномоченного рассказал, что украинских пленных порой намеренно вывозят якобы на обмен, а затем возвращают в колонию и говорят, что Украина отказывается их менять», — говорится в сообщении.

Видео дня

Лубинец добавил, что Украина рассматривает это как разновидность пыток.

Читайте также:
«РФ нас максимально недооценила». Интервью с азовцем Давидом Касаткиным, которого россияне называли «нацистом», «сатанистом», «киллером»

«Украина не отказалась ни от одного человека, предложенного российской стороной на обмен», — говорится в сообщении.

Омбудсмен добавил, что кроме того, Украина постоянно поднимает вопрос об обращении с пленными на международном уровне.

«Благодаря этому давлению условия содержания в последнее время улучшились. Об этом свидетельствуют и вернувшиеся из плена», — заявил он.

https://www.youtube.com/watch?v=jNjdAQmYo1A
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Обмен Война России против Украины Дмитрий Лубинец

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X