Омбудсмен РФ Москалькова может быть причастна к депортации украинских детей — Лубинец 22 февраля, 15:10 Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова (Фото:t.me/dmytro_lubinetzs)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что омбудсмен РФ Татьяна Москалькова и сотрудники ее офиса могут быть лично причастны к принудительной депортации украинских детей.

Об этом сообщает Суспільне.

Лубинец добавил, что еще в 2022 году Москалькову исключили из крупнейшей мировой организации омбудсменов.

«Об этом, наверное, публично не заявлялось, но мы делаем свою работу. Я искренне считаю, что все представители страны-агрессора, имеющие отношение к совершению военных преступлений различного характера, а принудительная депортация украинских детей — это одно из военных преступлений, которое должно юридически трактоваться как геноцид», — сказал он.

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Омбусман заявил, что есть факты возможной причастности лично Москальковой и ее работников к депортации украинских детей.

«Речь идет о вывозе двух украинских детей с территории Австрии и передаче этих двух детей в Москве непосредственно представителям РФ».

Лубинец добавил, что в Офис омбудсмена обратились более 20 тысяч человек по розыску пропавших без вести.

«Процесс не заморожен. У нас происходит коммуникация как и непосредственно с российской стороной по освобождению или возвращению гражданских заложников. Так же мы и общаемся с рядом международных партнеров. У нас есть некоторые инициативы, о которых я сейчас не могу говорить публично, но я хочу более серьезно решать этот вопрос. Вы видели во время последнего обмена был возвращен один гражданский на территорию Украины», - сказал он.